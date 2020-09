Ph.d.: Lad fravalget af bilen være godt købmandskab

Skal man lade bilen stå en gang imellem og bruge et andet transportmiddel? Jeg tror, at mange desværre står splittet mellem økonomisk fornuft og miljø og sundhedsmæssig samvittighed grundet et uheldigt afgiftssystem for biler, som betyder, at prisen for at køre i bil i høj grad er fast og i mindre grad forbrugsbaseret.

Et forhold, der desværre giver en bilejer som mig et klart incitament til at bruge min bil så meget som muligt! Gid, det var entydigt rationelt at lade bilen stå. Jeg gruer således for udfaldet af de kommende forhandlinger om de foreslåede tiltag for at fremme elbiler. Heriblandt et forslag om en fast vejafgift, som alle bilejere skal betale, uanset kørselsforbrug.

Hvis det bliver realiseret, vil det desværre forværre det uheldige og paradoksale forhold, som jeg her forsøger at påpege. Vores bil tilbyder komfort, hurtighed, rækkevidde, lasteevne og sikkerhed (sammenlignet med cykling), hvilket er grunden til, at vi bruger den, når familien skal ud af byen uden for cykelafstand til fritidshus, på møbelindkøb m.m. Vi kunne også tage en delebil eller toget, men begge dele er dyrere og mere besværligt.