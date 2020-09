Lykke Friis: Spioner har kastet sig over vaccinen

»I kriser som denne har USA ingen allierede«. Sådan sagde præsident Donald Trumps økonomiske rådgiver, Peter Navarro, da coronakrisen for alvor ramte det amerikanske kontinent. Og siden har USA’s ageren givet anskuelighedsundervisning i, at krisen vitterlig er den første i nyere tid, hvor USA ikke påtager sig det globale lederskab.

Forsøg under finanskrisen på at finde fælles løsninger i G20- og G7-regi er erstattet af et verdenspolitisk ’G-Zero’ og en alles kamp mod alle om først at få adgang til en vaccine.

De manglende globale løsninger er en vigtig del af bagtæppet for det amerikanske præsidentvalg og hovedforklaringen på, at mange europæiske regeringsledere håber på, at USA’s kommende præsident hedder Joe Biden.