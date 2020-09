Forskere i økonomi: Store selskaber har tømt krisekassen ned i aktionærernes lommer. Nu må staten redde dem

Den første coronabølge udløste massiv økonomisk støtte til erhvervslivet. Den anden vil sandsynligvis føre til virksomhedsnedlukninger. Umiddelbart kan disse nedlukninger anses som en uundgåelig konsekvens af et udefrakommende ’chok’, som virussen medførte. Et chok, ingen kunne have have forudset, og derfor er der heller ingen, der kan stilles til ansvar for de problemer, det volder i erhvervslivet.

Der er en vis portion sandhed i dette postulat. Men reelt er sagen mere kompleks end som så. For måske er covid-epidemien simpelthen bare dråben, der vil få bægret til at flyde over i en skrøbelig virksomhedsøkonomi, hvis modstandsdygtighed blev stadig mindre, længe før vi overhovedet havde hørt om covid-19.

Sårbarheden skyldes overdrevne udbetalinger af udbytte til virksomhedernes aktionærer samt en omlægning til regnskabsregler, der har ført til en langt mere usikker værdisættelse af virksomhederne. Det har gjort dem langt mere usikre og dermed mere modtagelige for pludselige og uforudsete nedskrivninger.