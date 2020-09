Advokat: Politisk aftale om ny voldtægtslov vil formentlig føre til flere frifindelser

Det er forkert at se en voldtægtssag som et spørgsmål om enten falsk anklage eller voldtægt. For sådan er det slet ikke. Og derfor er det fornuftigt, at den politiske aftale også nævner ordret, at uskyldsformodningen stadig er gældende, og at det fortsat er anklageren, der skal løfte bevisbyrden, hvis der skal fældes dom.