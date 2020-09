Danmarks Naturfredningsforening: Vi må kæmpe for biodiversiteten i Danmark

I den sidste generations tid har vi vidst, at naturen og dermed biodiversiteten skranter. Det er kun blevet til mindre tiltag for at vende udviklingen, men den er aldrig vendt for alvor. Nu har vi så et utålmodigt pres fra mange sider for at få gjort noget. Men hvor skal vi få pengene fra? For nylig gjorde vi noget for at begrænse luftforureningen i de store byer.

Krav om partikelfilter på alle varevogne m.m. trådte i kraft. Hvem betalte for den forbedring? Det gjorde i første omgang håndværksmestrene og andre virksomheder. Hvem betaler hen ad vejen? Det gør vi alle som forbrugere af de ydelser og produkter, der belastes af filterudgiften.

Sådan er det stort set altid, når vi beslutter at ændre på rammevilkårene. Det være sig forbedring af arbejdsmiljø, forurening og andet. Men sjældent, når det gælder forbedring af natur og biodiversitet.