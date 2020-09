Kommunikationschef hos Huawei Danmark: Efter mit jobskifte er jeg blevet beskrevet som landsforræder – og det er åbenbart helt o.k. at kalde mig det

Måske var det naivt af mig at forvente, at det var okay at skifte job og branche. Jeg har arbejdet som journalist i 17 år. I 10 af dem har jeg primært lavet indhold til børn.

Men jeg synes også, jeg har fortjent at se, om mine talenter kan bruges på nye måder og i nye sammenhænge. Derfor sagde jeg i starten af sommeren ja til at blive kommunikationschef for Huawei. Et af verdens største teknologiselskaber. Men det er tilsyneladende ikke i orden. Jeg er blevet beskrevet som landsforræder – og det er åbenbart helt o.k. at kalde mig det.

Det store fokus på mit jobskifte er kommet, fordi jeg fik ideen til at kombinere mine mange års erfaring med indhold til børn og mit nye job. For mig og mine kolleger hos Huawei giver denne idé mening.