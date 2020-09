15-årig klimaaktivist: Det eneste, der ser ud til at mangle i den grønne omstilling, er Mette Frederiksens politiske vilje

Statsminister Mette Frederiksen var klar i spyttet for et år siden ved åbningen af Folketinget: »Vi skal vise vores børn, at vi tager klimakrisen og de grønne udfordringer alvorligt. For hvis vi ikke kan løse de problemer, som de unge har bedt os om at løse, så svigter vi ikke alene de unge, så svigter vi troen på fremtiden. Hvis vi, der har ansvaret, undviger ansvaret, så nærer vi afmagten«.

Dengang troede jeg stadig, at vi unge, der gik på gaden for klimahandling, havde vundet. At vi havde formået at sætte klimaet på dagsordenen i en sådan grad, at politikerne ikke længere kunne løbe fra deres indiskutable ansvar: Der var brug for ambitiøs klimahandling fra politisk side, og det skulle være nu.

Et år er gået, og det er nu tydeligt, at jeg tog helt fejl. Statsministeren sagde i sidste uge på Grønt Erhvervsforum, at »hvis man beslutter vejen til de 70 procent alene på baggrund af de kendte teknologiske løsninger i dag, så vil det have alt for store konsekvenser«. For at sige det direkte, så vil regeringen ikke sætte sig ned i løbet af efteråret for at forhandle om en 70-procents reduktion frem mod 2030. Det er et kæmpe svigt af ungdommen og ikke mindst af fremtiden, for at bruge statsministerens egne ord.