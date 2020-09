Journalist: Kanalchefen på TV 2 News var stolt over, at den nye sag var startet hos dem. Jeg ville overveje, om jeg var mit job værdigt

Det bør have større konsekvenser for mænd i danske medier at begå sexchikane. Her får man nærmest det indtryk, at det er kvindernes egen skyld. De kunne jo bare have sagt fra.