Knud Romer: Det ville ikke gå upåagtet hen i noget andet samfundsområde, hvis en femtedel stod til at blive arbejdsløs

Der er to – eller nej, tre ting, man ikke kommer nogen vegne med at beklage sig over i Danmark. Du skal betale skat, vejret er dårligt, og du skal dø. For det skal vi alle sammen, så stik piben ind.

Når en katastrofe rammer, er det også force majeure, og vi sidder alle i samme båd under pandemien. Eller gør vi?

Det er efterhånden syv måneder siden, at regeringen indførte forsamlingsforbud, og vores kulturinstitutioner og scenekunstnere styrtbløder: aflyst.