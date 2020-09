Mette Fugl: Få Ungarn og Polen på bedre tanker. Ellers er det vanskeligt at tro på fællesskabet

Efter en lang arbejdsdag havde en flok politikere og journalister lagt beslag på et af Europa-Parlamentets mange mødelokaler. De skulle se fodbold. Forsamlingen var i så larmende godt humør, at det pirrede nysgerrigheden hos en ældre herre, der stak hovedet ind for at spørge, hvem der spillede.

»Østrig/Ungarn«, lød svaret.

»Mod hvem?«, kom det prompte fra den gamle, hvis navn var Otto von Habsburg.