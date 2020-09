Organisationsudvikler: Vil man sexisme til livs, kan det meget vel ende med at koste cheferne jobbet

Vi må gøre op med kulturen for at komme sexismen til livs, siger den ene leder og politiker efter den anden. Men spørgsmålet er, om de er villige til at gøre, hvad det kræver? For det vil koste dyrt. Ikke mindst for dem på chefgangene.