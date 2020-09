Ledernes Hovedorganisation: Folkeskoleelever skal lære at sige fra over for sexchikane

Der skal slet ikke være tvivl om, at sexchikane og sexisme er fuldstændig uacceptabelt. Det gælder, uanset hvor det foregår, hvad enten det er på arbejdspladsen, på uddannelsesinstitutionen, på de sociale medier eller i bylivet.

Men skal seksuel chikane for alvor bekæmpes, er det ikke nok kun at slå hårdt ned på krænkerne og diskutere, hvordan vi bedst forhindrer sexisme og sexchikane. For medmindre vi skal ende i et overvågningssamfund, hvor mænd og kvinder ikke kan sidde i rum sammen uden opsyn, kan vi nok desværre aldrig undgå, at nogle hensynsløse typer har svært ved at acceptere, respektere og forstå andres grænser.

Derfor er der behov for, at vi også får sat fokus på at give de unge redskaber og viden, som gør dem i stand til at sige fra eller bede om hjælp; og det skal de have allerede i en tidlig alder. Især når vi ved, at det oftest er netop de unge, der bliver udsat for seksuel chikane.