Institutionsalderen er rekordlav i Danmark: »Det der reproduktionshalløj må være klaret på 10 måneder. Det siger sig selv. Det er der jo ikke nogen penge i«

Diskussionen om minimumsnormeringer ruller stadig, og jeg fatter det ikke. Hvordan kan vi blive ved med at diskutere, om der skal en halv pædagog mere ind på stuen om fem år eller ej. Selvfølgelig skal der det. Altså, som absolut minimum!

Jeg kunne bare godt tænke mig, at vi ikke lod os nøjes med minimum. Hvad med i stedet at tale om, hvordan vi når det maksimale på børneområdet? Hvordan vi får skabt vilkårene for det gode børneliv?

Vi kan som forældre opleve den største kærlighed på Jorden til vores egne børn. Sådan er naturen nu engang. Det potentiale har vi alle, og de børn som ikke oplever at spejle sig i deres forældres kærlige blik, bliver mærket for livet. Men i Danmark skal vi helst ikke dvæle for meget ved den kærlighed. Mor og far skal nemlig hurtigt tilbage til det ’rigtige’ liv, deres arbejdsliv. Det der reproduktionshalløj må være klaret på 10 måneder. Det siger sig selv. Det er der jo ikke nogen penge i.