Medlem af Enhedslistens Politisk-Økonomisk Udvalg: Socialdemokratiet sætter materiel vækst over ansvarlig klimapolitik

Den klimapolitiske hockeystav er Socialdemokratiets fortælling om, at der kommer en god løsning i morgen. Den teknologiske udvikling skal nok sikre, at klimaloven opfyldes lige inden 2030. Derfor kan man tillade sig at gøre alt for lidt i dag.

Det er naturligvis et svigt af den lige og sikre vej til at realisere 70-pct.-målsætningen i 2020 gennem en grøn omstillingspolitik. Men der er ingen grund til at være forbavset over, at den lige vej ikke er socialdemokratisk politik. At Dan Jørgensen skælder ud på de grønne partier og anvender udtryk som rabiat, er ganske forståeligt, for de flugter ikke den socialdemokratiske linje, således som den kommer til udtryk i Socialdemokratiets principprogram ’Fælles om Danmark’ (2017) og hovedforfatteren Dan Jørgensens forudgående bog ’Grønt Håb – Klimapolitik 2.0’.

Begge steder er den materielle vækst i højsædet. Udviklingen hverken kan eller skal bremses, men »vi skal bære os klogt ad«.