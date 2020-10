Lærer: Hverdagen er blevet en nødsituation

Som lærer på en skole i Københavns Kommune, hvor der dagligt er op til flere nye covid-19-smittede elever, finder jeg det bekymrende, at tingene fortsætter som vanligt.

Efter de nye retningslinjer for skoler, udstukket af Københavns Kommune, skal en klasse plus deres lærere sendes hjem, hvis der er tilfælde af corona. Resten af årgangen, klassetrinsgruppen og de øvrige elever og lærere kan forblive på skolen.

Før sommerferien havde vi en lang række tiltag, som gjorde, at lærernes arbejde og elevernes gang på skolerne var struktureret ud fra et princip om at mindske muligheden for smitte. Det blev kaldt en nødsituation og kom blandt andet til udtryk ved, at udskolingen havde hjemmeundervisning i første fase af genåbningen.