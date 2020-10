Iran-analytiker: Hvad vil USA’s næste præsident stille op med Iran?

Præsident Trump har præcis én måned til at indgå en ny og bedre atomaftale med Iran, som han højt og helligt lovede verden for fire år siden. Det er pænt urealistisk. Men i hvilken retning kan vi så forvente, at USA’s 46. præsident driver landets Iran-politik?

Før jeg giver mit bud, bør vi lige opsummere. USA under Trump står i dag mere ensomt end nogensinde. Iran har været en af de centrale politiske sager, som har svækket USA’s politiske forhold i FN, svækket alliancen til EU, rystet landets traditionelle allierede og samtidig splittet den amerikanske regering internt.

De sidste tre år under Trump har de diplomatiske forhold mellem Iran og USA ramt et nyt lavpunkt, hvor det har været ganske uklart, hvad strategien og målet er. USA har siden 2018 været nærmest besat af at presse iranerne dagligt under maximum pressure-kampagnen. En kampagne, som er designet af den neokonservative lobbyorganisation Foundation for Defense of Democracy (DFF), der er baseret i Washington.