En god dag bananfluehannen – og en dårlig dag for James Gunn, der blev fyret for noget han sagde for 10 år siden

En god dag for ...

Bananfluehannnen. Ja, hvad er egentlig en god dag for bananfluehannen? Bananfluehannen søger seksuel tilfredsstillelse, hvor han end finder den. Og når han ikke kan det, så drikker han alkohol, skriver The New Yorker.

I et nyt studie rodede Galit Shohat-Ophir og hendes kolleger på Bar-Ilan Universitet i Israel med hannens gener og satte hannerne i et indelukke, hvor de oplyste den ene side med rødt. De opdagede, at hannerne, der havde fået ændret deres gener, foretrak at hænge ud i deres ’red light district’, mens de onanerede. Bagefter så forskerne på alkohols virkning på bananfluehannerne. I kontrolgruppen, der ikke tilfredsstillede sig selv i det røde område, drak de mere alkohol.

Immervæk et tankevækkende resultat. Hjernens belønningssystem – fra bananfluer til mennesker – er rudimentært. Når vi ikke kan få belønning fra én adfærd, forstærker det en anden adfærd.

En dårlig dag for ...

James Gunn. Instruktøren bag de første to ’Guardians of the Galaxy’-film er blevet fyret af Disney. Han var ellers i gang med at skrive manuskriptet til en tredje film.

Den 51-årige instruktør af Marvel-klassikerne er blevet fyret for en række gamle tweets, som er dukket op. I et tweet skrev han:

»Det bedste ved at blive voldtaget er, at når du er færdig med at blive voldtaget, og du har det sådan: Ih, det føles skønt ikke at blive voldtaget!«

I en udtalelse om sagen skriver James Gunn ifølge The Guardian, at han påtager sig det fulde ansvar: »Mine ord for næsten ti år siden var på det tidspunkt malplacerede og et mislykket forsøg på at provokere«. Han skriver videre: »Jeg har fortrudt dem gennem mange år – ikke kun fordi de var dumme, aldeles umorsomme, vildt ufølsomme og slet ikke provokerende på den måde, jeg havde håbet, men også fordi de ikke afspejler den person, jeg er i dag og har været gennem nogen tid.«