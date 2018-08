De falske fagforeninger underminerer vores arbejdsmarkedsmodel

Der er jo ikke tale om fagforeninger i traditionel forstand, der forsvarer arbejdernes rettigheder over for arbejdsgiverne. Tager vi de to største, så er Krifa startet af fundamentalistiske kristne som en fællesorganisation for religiøse arbejdere og arbejdsgivere. Man skal stadig være ’bekendende kristen’, hvilket vil sige, man skal være et sted omkring Indre Mission for at sidde i hovedbestyrelsen. Den næststørste gule fagforening, Det Faglige Hus, har en formand Johnny Nim, der i 1998 blev idømt et halvt års betinget fængsel for a-kassesvindel.

Nimb er gentagne gange blevet beskyldt for at blande sin privatøkonomi sammen med foreningen, og BT beskrev under overskriften ’Fagforeningsboss slipper nemt fra fup’, hvordan Johnny Nim bevilgede sig selv rentefrie lån på mindst tre millioner kroner og solgte sit hus til fagforbundet med 1 mio. i fortjeneste, hvorefter han blev boende gratis i huset, ligesom også hans Volvo S80 Turbo blev stillet gratis til rådighed af fagforeningen. Johnny Nim har også lænset foreningen for flere hundrede tusinde kroner i forbindelse med handel med to sommerhuse, skriver BT. Først har Nims hustru solgt sommerhusene til Funktionærkartellet, der herefter har ofret store beløb på renovering, hvorefter ægteparret Nim har købt husene billigt tilbage.

Problemet med de gule fagforeninger er imidlertid hverken kristen fundamentalisme eller pamperi, men at de underminerer vores arbejdsmarkedsmodel. Over hele den vestlige verden er magtforholdet mellem arbejde og kapital de sidste årtier blevet forrykket til fordel for de rige. Værst står det til i USA, hvor reallønstigningen for mange arbejderne reelt er gået i stå, mens virksomhedsejerne skovler penge ind. Den stigende ulighed medfører politisk ustabilitet, der giver populister som Trump og de britiske Brexit-konservative vind i sejlende. Uligheden er altså ikke bare uretfærdig, den er også ødelæggende for det liberale demokrati. Herhjemme står det bedre til, men det skyldes udelukkende vores stærke fagforeninger. Det bliver imidlertid ikke ved med at være tilfældet, hvis de undermineres af Krifa og Det Faglige Hus, der høster medlemskontingentet.