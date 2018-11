En god dag for Flemming Mønster - og en dårlig dag for Diego Tardelli

En god dag for ...

Flemming Mønster har påtaget sig den mildt sagt traditionelle journalistiske opgave at skrive om konklusionerne i en rapport. Det er uddannelsesorganisationen EF Education First, der har undersøgt engelskkundskaberne verden over og konkluderer, at svenskere og nordmænd er dygtigere end danskere på den front.

Kedeligt? Nej – i hvert fald ikke når Århus Stiftstidende dækker sagen under overskriften »Dårligst to english in Skandinavien: So have man denondelyneme heard that with«. Med lån fra ’The Julekalender’ skriver Flemming Mønster: »Sadly enough we proud danskers are only number five. The baddest of the treee nordiske nabo-countries! It is nearly not till to live with, when you think about, that last year were we nummer treee on the list«.

En dårlig dag for ...

Diego Tardelli har lært respekt for den kinesiske nationalfølelse på den hårde måde. Den brasilianske fodboldspiller er på kontrakt i klubben Shandong Luneng og har fået en spilledags karantæne efter ligakampen mod Shanghai SIPG. Årsagen er hverken en grov tackling, ukvemsord til dommeren eller tumult med tilskuerne. Nej, Diego Tardelli formastede sig til at gnide sig i ansigtet, mens den kinesiske nationalmelodi, ’De frivilliges march’, blev afspillet før kampen. Det må man ikke.

Sidste år vedtog regeringen en lov, der gør det strafbart at opføre sig upassende, når nationalmelodien lyder. Og i Kina er det åbenbart upassende at gnide sig i ansigtet, for det forårsager »negative sociale konsekvenser«, lyder begrundelsen fra det kinesiske fodboldforbund.