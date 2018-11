En god dag for impulskøbere – og en dårlig dag for Danmark

Dette er en klumme. Klummen er udtryk for skribentens holdning.

En god dag for...

Impulskøbere vågner fredag op til årets farligste dag. Vi ved godt, at der er en masse snyd i det der Black Friday, men det er jo nogle heeeeelt sindssyge rabatter, de har derude i de smukke, farlige landskaber, som består af parkeringspladser og store, åbne skydedøre, der suger os ind i lyset og varmen.

Der hvor alting er sat ned fra en hel masse penge til beløb, der er så små, at vi slet ikke kan lide at svare, når vores venner siger: »Flot, gennemsigtig sorbetmaskine – hvad kostede den? Og hvad med den cashmere-ratvarmer?«.

Nå, men der er hjælp at hente. Bliv hjemme og kig på den her hjemmeside reddit.com/r/oldbabies/: Det er en samling billeder af spædbørn, der ligner gamle mænd.

Det er genialt, det er helt sort, og det er en gratis omgang på Black Friday.

En dårlig dag for...

Danmark er (igen) på vej i arbejdskamp. Topforhandlere havde ellers leveret en sejr for den danske model, og frokostpausen var sikret. Men nu har en stribe skoler fjernet lærernes spisetid.

Hvis man åbner sit vindue, kan man høre to lyde: den dumpe lyd af organisationsformænd, der banker hovedet ind i væggen, og den manende knitren fra kampfaner, der pakkes ud.

Men vi journalister er for en gangs skyld klar. En tur ned på lageret for store overskrifter viser, hvor mange gode ting vi ikke fik brugt, fordi konflikten blev afblæst i foråret: ’NU lukker Danmark’, ’Klarlund: Du kan bare spadsere på arbejde’ og ’Støjberg: Strejker er udansk, det er ramadan for hvide mennesker’.

Og nu arbejdes der på nye ting som: ’Bente: Nu kommer jeg ikke hjem til jul – og jeg har rødkålen’.