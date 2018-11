En god dag for Dansk Folkeparti - og en dårlig dag for Saudi-Arabien

En god dag for ...

Dansk Folkeparti. En hed drøm går snart i opfyldelse for Dansk Folkeparti, når det beredne politi igen begynder at patruljere i Københavns gader. Rytterisektionen blev lukket i 2012, og politihestene blev solgt, men Dansk Folkeparti fik på sidste års finanslov øremærket 38 millioner kroner til at genindføre det ridende politi.

Københavns Politi har ellers flere gange sagt åbent, at ordensmagten slet ikke ønsker at råde over politiheste igen, men politikerne vil så gerne høre lyden af hestevrinsk og hove i brostenskvarterne, så sådan bliver det selvfølgelig.

Rigspolitiet har nu sendt opgaven i udbud og efterlyser cirka 20 heste »af en særlig beskaffenhed, som skal kunne fungere i og trives med opgaverne som politiheste«. Politiet har allerede købt de første fire heste: tre heste af racen dansk varmblod og en oldenborg, så nu går der formentlig ikke længe, før man igen kan glæde sig over lugten af hestemøg i hovedstadens gader. Måske har Københavns Politi til den tid fundet ud af at bruge hestene til noget fornuftigt.

En dårlig dag for ...

Saudi-Arabien. Det saudiarabiske regime stod i oktober bag den skandaløse likvidering af journalisten og systemkritikeren Jamal Khashoggi, som blev myrdet på det saudiarabiske konsulat i Istanbul.

Likvideringen har skabt international opstandelse, men USA’s præsident Trump har meldt ud, at likvideringen ikke skal ødelægge det gode forhold mellem USA og det stenrige olieland, som blandt andet køber våben for eksorbitante summer af USA. En borgergruppe fra lokalområdet ved den saudiarabiske ambassade i Washington, D.C., har dog ikke tænkt sig at lade saudierne slippe så let.

Ifølge CNN har sammenslutningen af naboer vedtaget en beslutning om at arbejde for at omdøbe den vej, hvor ambassaden ligger, til Jamal Khashoggi Way. I dag har ambassaden adresse på New Hampshire Avenue, men borgergruppen vil sikre, at de saudiarabiske diplomater i al fremtid vil blive mindet om mordet på Jamal Khashoggi, når de modtager post eller bare ser på gadeskiltene ved ambassaden.