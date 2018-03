Antisukkerguru: Min kone synes, at børn skal være børn, og det inkluderer at spise crap Gary Taubes var den største intellektuelle kraft bag lowcarb-bevægelsen og satte derefter sine sigtekorn mod sukker i bogen ’Anklagen mod sukker’, der netop er kommet på dansk. »Vi er ved at vinde«, siger journalisten, der dog hjemme må se sig mod-arbejdet af konen.

Hvor meget sukker giver du dine børn, Lars?«, spørger Gary Taubes over telefonen fra sit hjem i det nordlige Californien.

Der ligger ikke nogen undertone af fordømmelse i spørgsmålet, selv om Taubes – en 61-årig videnskabsjournalist, der endte med at blive en af verdens mest indflydelsesrige madtænkere – er kraftigt imod sukker.

Det er ikke bare fedende og dårligt for tænderne, sådan som vi har vidst i årtier, det er muligvis også den mest skadelige substans, vi har – noget, der har dræbt flere mennesker end cigaretter, siger han. Alene af den årsag, at sukker bruges som tilsætning til cigaretter, fordi der sker en kemisk reaktion, der ændrer røgen og gør den meget nemmere at inhalere.

Sukker er årsagen til, at cigaretter kunne blive så populære.

Nej, Taubes er ingen ven af sukker, men som familiefar kender han alt til livets begrænsninger. Han er verdensberømt forkæmper for antisukkerbevægelsen, men hans kone er pragmatiker og synes, at han er for meget.

»Det er en konstant kamp ...«, siger han med en lyd, der er et suk og et grin på samme tid: »Du ved, hun synes, at børn skal have lov til at være børn, og det inkluderer at spise crap. I en ideel verden ville jeg ikke ...«, siger han, stopper sig selv og begynder igen:

»Jeg synes, vores job er at opfostre vores børn til at have de rigtige etiske og moralske standarder, og det inkluderer kost– og sundhedsstandarder som en del af vores ansvar som forældre. Mine børn kunne formentlig holde mine foredrag for mig – i hvert fald min 12-årige – men det holder dem jo ikke fra at spise en candy bar, hvis nogen tilbyder dem det«, siger han.

»Men vi har ikke frugtjuice i huset, vi har ikke sodavand i huset. Vi har en skuffe fyldt med sådan nogle helsebarer. Min kone køber dem. Hun siger ’de spiser ikke deres frokost, men jeg vil gerne ha’, at de spiser et eller andet’. Ja, jeg er ikke den eneste forælder i huset«, siger han.

Bacon er helsekost

Den amerikanske journalist har netop fået en kop morgenkaffe, hans eneste tilbageværende rusmiddel, efter at han droppede cigaretterne, sukkeret, brødet og kagerne og nu spiser fed kulhydratfattig mad.

»Jeg er et af den slags mennesker, der har overbevist mig selv om, at smør og bacon er helsekost, og jeg håber for fanden, at jeg har ret. Jeg kommer aldrig til at finde ud af det«, griner han. Jeg griner med.

»Nej, seriøst! Det er umuligt ud fra personlig erfaring – hvis jeg lever, til jeg er 90, hvem ved så, om jeg ville være blevet 100, hvis jeg ikke havde spist bacon. Men jeg føler mig veltilpas, og jeg er slank«.

Taubes har gjort det til sit speciale at forfølge dårlig videnskab og har igennem en håndfuld bøger grundigt ridset historien op om den moderne ernæringsvidenskab og dens myriader af problemer, senest i ’The Case Against Sugar’, der er kommet på et par dusin sprog og nu foreligger på dansk.

Gary Taubes er på mange måder den intellektuelle, samlende kraft i hele den lowcarb-bevægelse, der fra midten af 2000’erne skyllede ind over verden og herhjemme fik myndighederne til at holde møder og udsende pressemeddelelser og skabe fuldkornskostråd for at holde brødmodstanderne fra at tage alle stikkene i fødevaredebatten.

Det skete med bogen ’The Diet Delusion’, der gravede dybt ned i historien bag årtiers officielle kostråd om at holde igen med fedt – især mættet fedt og kolesterol – og erstatte dem med kulhydrater.

Bogen malede et fascinerende billede af en ernæringsvidenskab, der efter Anden Verdenskrig blev overtaget helt og fuldstændig af unge, amerikanske læger, eftersom Europa havde andre problemer at slås med end fedme.

De amerikanske forskere var ikke interesserede i tidligere tiders landvindinger, kunne ikke læse tysk, som var ernæringsvidenskabens sprog før krigen, og endte derfor ifølge Taubes med mere eller mindre at opfinde en hypotese om det ’hjertefarlige mættede fedt’ fra smør og kød uden at kende til den omfattende kritiske litteratur og forskning om kulhydrater og sukker som årsag til fedme og hjerteanfald.

»Det blev alt sammen vasket væk af denne tidevandsbølge af fedtbesatte forskere. De havde udviklet en tese, som de holdt religiøst fast i, og i stedet for at teste, om den var sand, forsøgte de at bevise, at det var den«, siger han.

Samtidig var og er der en klar filosofi blandt ernæringsprofessionelle om, at man bliver nødt til at skjule tvivl.

»Man kan vælge at erkende, at ens anbefalinger er baseret på spekulationer og gætværk, men hvis man siger det til offentligheden, ændrer de jo ikke deres kostvalg. Så der er en meget stærk holdning i folkesundhedsmiljøet om, at man er nødt til at overfortolke, hvad videnskaben siger – og du kan aldrig sige, at du tog fejl, for så holder folk op med at stole på dig«.

Den ’fedtforskrækkelse’ toppede i 1990’erne og er i dag på mange måder på retræte, efter at en stribe af såkaldte metaanalyser over folks kost og sygdom ikke kunne finde sammenhængen mellem indtaget af fedt og overvægt. Der er også blomstret en ny interesse op for at se på de raffinerede kulhydrater og sukkerstofskiftet som en væsentlig faktor i livsstilssygdomme, også i Danmark. Men der er på ingen måde opstået en konsensus om, hvad man skal spise, erkender Taubes.