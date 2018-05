10 spørgsmål til professoren: Hvorfor bliver vi nærsynede, og kan man gøre noget for at undgå det? Hver femte 14-17-årige er nærsynede, og WHO anslår, at i 2050 vil halvdelen af os være nærsynede. Politiken har spurgt læge og forsker Kristian Lundberg, hvorfor vi egentlig bliver nærsynede, og hvad vi selv kan gøre ved det.

»Nærsynede skal have tingene tættere på for at se skarpt. Det skyldes ofte, at øjet er for langt. Når vi bliver født, har øjet en kort form, hvilket betyder, at vi er langsynede. Men op gennem barndommen udvikler øjets længdevækst sig (øjet vokser i længden, red.), indtil det har den rigtige længde for at se normalt. Men nogle gange fortsætter længdevæksten og gør øjet længere, og så bliver det indkommende lys fokuseret foran nethinden i stedet for på den, og det giver et sløret billede. Det er sjældent, at øjets længdevækst udvikler sig betragteligt efter 20-års alderen. Har man været normalsynet gennem teenageårene, er det derfor de færreste, der vil blive nærsynede senere i livet«.