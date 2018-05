Kalk driver forbrugerne til vanvid. Så nu skal vandet gøres blødt Hvide rande på fliserne, ødelagte vaskemaskiner og endeløs rengøring af kedler og kaffemaskiner. Kalk er irriterende, og mange kommuner arbejder på at mindske det i postevandet. Men pas på private løsninger, siger eksperter.

Når man er forælder til en dreng, der ikke er fyldt to år endnu, er det ikke ens største ønske at afkalke fliser hver uge. Spørgsmålet er, om det er nogens ønske.

Men det er ikke desto mindre, hvad Eva Sofie Anesen og kæresten må gøre, hvis de vil bevare de sorte fliser sorte i badeværelset i lejligheden på Amager. Her er vandet ifølge de nationale geologiske undersøgelser hårdt til meget hårdt, og kalk aflejrer sig med lynets hast.

»Det er så irriterende. Vi afkalker kedlen hele tiden, og vi har lovet hinanden, at vi aldrig flytter et sted hen med sorte fliser igen«, siger Eva Sofie Anesen, som også har mistet sin espressomaskine til den påtrængende kalk.

Hun er en af mange forbrugere, som ønsker sig blødere vand, og nu arbejder mange kommuner for at jage en del af kalken ud af vandforsyningerne.

Det gælder blandt andet Ringsted, Tårnby, Frederiksberg og København, mens Brøndby og Store Heddinge allerede er i hus med deres blødgøring af det vand, vandværkerne sender ud til kunderne, fortæller professor ved DTU Miljø Hans-Jørgen Albrechtsen.

»Der har været en del modstand imod at ’pille’ ved vandet tidligere, fordi vi i Danmark bryster os af at drikke det vand, der kommer direkte op af jorden. Men forbrugerne er trætte af det hårde vand, og det er vigtigt at imødekomme deres behov«, siger Hans-Jørgen Albrechtsen, der forsker i drikkevandets kvalitet.

Blødere vand kræver store omlægninger og nye vandværker, så det sker ikke fra den ene dag til den anden. Hofor, som sørger for vand til otte kommuner i hovedstadsområdet, havde planlagt at være færdige med en omlægning i 2024, men er blevet forsinket.

Kalk koster dyrt

Sådan bliver kalk fjernet Cirka to tredjedele af landets kommuner har så hårdt vand, at det kan overvejes at blødgøre vandet centralt. Nogle steder skal det sænkes til 6 dH for at være givtigt, andre steder 10 dH. Ombygningen betyder som regel, at vandprisen stiger. Men forbrugernes besparelser ved blødere vand gør, at de samlede omkostninger falder. Metoder til at blødgøre vand Kalkfældning , eller pelletmetoden, bruges af Hofor og er mest udbredt til central blødgøring af drikkevand. Kun calcium fjernes fra vandet. Kalken, der bliver tilovers, bruges til foder og i industrien.

, eller pelletmetoden, bruges af Hofor og er mest udbredt til central blødgøring af drikkevand. Kun calcium fjernes fra vandet. Kalken, der bliver tilovers, bruges til foder og i industrien. Ionbytning. Calcium- og magnesium-ioner byttes typisk med natrium-ioner (salt). Bruges i private anlæg. Behandlet vand opnår en blødhed på 0 °dH. Derefter blandes det blødgjorte vand med ikke-blødgjort vand.

Calcium- og magnesium-ioner byttes typisk med natrium-ioner (salt). Bruges i private anlæg. Behandlet vand opnår en blødhed på 0 °dH. Derefter blandes det blødgjorte vand med ikke-blødgjort vand. Ved nanofiltrering og i osmoseanlæg anvendes fine membraner, hvorigennem vandet pumpes ved stort tryk. Det bruges også til at forvandle saltvand til fersk vand og er meget dyrt. Vis mere

Hårdt vand er et naturfænomen, som måles i dH. I Danmark er vandet blødest i Ringkjøbing-Skjern, Billund, Ikast-Brande og Silkeborg, hvor vandets hårdhed kan være helt ned til 4-8 dH. Kommunerne Frederiksberg, Rødovre og Hvidovre er hårdest ramt af hvide belægninger og en hårdhed på over 30 dH, angiver Geus, De Nationale Geologiske Undersøgelser.

Eva Sofie Anesen, som er opvokset i Aalborg, har bemærket forskellen.

»Jeg kan da huske, at jeg i Aalborg og Aarhus har haft et brusehoved i eddike en gang imellem. Men her har vi skiftet brusehoved to gange på to år«, siger Eva Sofie Anesen.

Det bliver anderledes, når Hofor er færdig med at ombygge sine vandværker. Ifølge planen bliver hårdheden sat ned til 10 dH, det vil sige, at vandet fortsat vil være middelhårdt.

Det kan vise sig at blive en virkelig god forretning både for samfundet og for de husstande, som får blødere vand, viser en rapport, som Rambøll har udført for Miljøstyrelsen.

Hvis hårdheden sænkes til 10 dH, er samfundets gevinst cirka 32 milliarder nutidskroner over 30 år, når man regner både udgifter og gevinster med. Om det kan betale sig for en kommune at blødgøre vandet, og hvor langt dH-tallet skal ned, afhænger af lokale forhold.

»Rapporten fra Rambøll viser, at det ud fra en samfundsøkonomisk betragtning ser ud til at være en rigtig god idé at blødgøre vandet«, fastslår Rasmus Moes, kontorchef i afdelingen for vandforsyning i Miljø- og Fødevareministeriet.

Gevinsten tilfalder især forbrugerne, som kommer til at udskifte vaskemaskinen, elkedlen og kaffemaskinen sjældnere, og som kan skære ned på forbruget af vaskepulver og shampoo.

I alt har Rambøll beregnet, at private husholdninger sparer knap seks kroner per kubikmeter vand ved en sænkning til 6 dH og knap fire kroner, hvis hårdheden sænkes til 10 dH. En gennemsnitlig familie med to voksne og to børn bruger cirka 140 kubikmeter vand om året. Besparelsen omfatter ikke den tid, som forbrugerne spenderer på at fjerne kalk.

Set med miljøbriller virker mindre kalk også positivt.

»Det er klart, at det er godt for miljøet, når folk bruger færre kemikalier som rengøringsmidler, sæbe og vaskepulver. Det skaber et mindre tryk på renseanlæggene«, siger Rasmus Moes.

Kalk halveret i Brøndby

I Brøndby er der stor tilfredshed med det blødere vand. Det viser delresultater fra en undersøgelse, som DTU er i gang med at gennemføre for Hofor.

Berit Godskesen, postdoc ved DTU Miljø, har bedt 30 husstande om at måle deres forbrug af afkalknings- og vaskemidler, mens vandet var hårdt, og har lige gennemført den samme måling i de 30 hjem, hvor vandet nu er blødt.

»Der er helt klart effekter, selv om vi ikke har regnet på tallene endnu. Blandt andet har vi målt på en elkedel, som de ikke har måttet afkalke. Først i de tre måneder med hårdt vand,og derefter en ny kedel i perioden med blødere vand. Og der kan vi se, at mængden af kalk er halveret i den sidste periode«, siger Berit Godskesen.

Hun påpeger, at den samme kalklejring formentlig sker i vaskemaskiner og andre apparater og kan medføre, at de bliver ødelagt.

Der er både økonomiske og tidsmæssige besparelser i et hjem uden kalk.

Der er sket et klart fald i forbruget af afkalkningsmidler, salt i opvaskemaskinen og af sæbe og vaskepulver fra den første til den anden periode, og forbrugernes tidsforbrug på afkalkning er mindsket.

Når man spørger borgerne, hvad de har hæftet sig ved, er der stor forskel på de borgere, der gør rent, det vil sige for eksempel fjerner kalk hver uge eller hver 14. dag, og dem, der holder rent. Det er især de første, der har stor glæde af det blødere vand.

»Folk har især hæftet sig ved, at deres hårvask har ændret sig, og at de kan behandle gryder og armaturer anderledes. Håret føles anderledes, som hvis man har været i sommerhus ved Vestkysten (hvor vandet er blødere, red.)«, siger Berit Godskesen.

Hun oplever, at kalk i vandet er noget, som mange mennesker forholder sig til.

»De mennesker, jeg møder, går op i, om deres vand er hårdt. Når der så er en mulighed for at gøre det blødere, så har jeg aldrig hørt nogen sige: Det vil vi ikke have! De siger altid: Hvornår kan vi få det«, siger Berit Godskesen.

Ifølge Rambøll viser undersøgelser i Holland og Sverige, at der har været stor tilfredshed med central blødgøring af drikkevandet. Og at der ikke har været dokumenteret negative sundhedsmæssige konsekvenser ved de centrale løsninger.