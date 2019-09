Midt i en klimatid: Vi aner ikke, om vores pensionsselskaber investerer grønt eller sort

Dropper olieaktier

Andre pensionskasser ser olieselskabernes aktiviteter som uforenelige med den grønne omstilling og vil derfor ikke investere i dem.

For to uger siden trak det danske pensionsselskab MP Pension overskrifter verden rundt, da det valgte at ekskludere klodens 10 største olieselskaber fra investeringsporteføljen.

»I dag udgør pensionsmidlerne noget nær 4.000 milliarder kroner, og hvordan de penge er investeret, er med til at forme vort samfund. Vi vil ud over at beskytte vore investeringer også gerne være med til at trække tingene i den rigtige retning. Det kan vi gøre ved at stigmatisere de her selskaber ved at gå ud at sige, at vi ikke længere vil investere i dem«, siger selskabets investeringschef, Anders Schelde.

Sådan ser verden ikke ud i PensionDanmark, der tror på, at olieselskaberne kan og skal påvirkes indefra:

»Vi arbejder sammen med flere hundrede internationale pensionsselskaber, der i fællesskab er så stærke og ejer så stor en del af aktiekapitalen, at vi kan gennemtvinge de grønne ændringer«, siger PensionDanmarks direktør, Torben Möger Pedersen.