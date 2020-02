Unge skader sig selv med vilje på sociale medier

3 former for digital selvskade:





Der findes ikke en officiel definition af digital selvskade. Derfor kan forskellige fagpersoner anskue problematikken fra forskellige vinkler. Dog er der tre gennemgående kategorier inden for digital selvskade, som ofte bruges blandt eksperter:

Auto-trolling

Den selvskadende opretter falske profiler på sociale medier som Facebook, Instagram eller ask.fm og bruger dem til anonymt at skrive hadefulde kommentarer til sig selv. For andre vil det ligne hård internetmobning, men for den selv-skadende er det et redskab til at håndtere svære følelser. Det kan f.eks. handle om at tage kontrollen tilbage, få opmærksomhed, lindre fysisk smerte, skræmme andre eller gøre det, fordi andre gør det. En afledt effekt er, at den selvskadende kan se, om relationer på de sociale medier går med på mobningen, er passive eller forsvarer den selvskadende – altså bekender kulør.

Self-baiting

Den selvskadende gør sig selv til lokkemad for andres nedværdigende kommentarer og kritik ved bevidst at skrive kontroversielle opslag, som provokerer og afføder negativ respons. En afart af self-baiting trendede i 2015 under hashtagget #roastme, hvor internetbrugere opfordrede andre til at ’grille’ dem. Det begyndte som drilleri, men udviklede sig til en platform for voldsomt grove fornærmelser.

Digitalisering af fysisk selvskade

Den selvskadende fotograferer eller filmer, at hun/han påfører sig selv fysisk skade, og lægger derefter billederne til offentligt skue på de sociale medier. Det kan ske som led i at finde fællesskaber med andre med selvskadende adfærd – f.eks. cuttere eller anorektikere – men kan også agere målestok for egne og andres skader.

I sådanne fora er det nemlig ofte et krav, at medlemmerne dokumenterer deres tilstand.





