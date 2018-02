Forbrugerrådet: Nu ser vi frem til frit kanalvalg - men TDC-opkøb kan alligevel skade dig TDC's opkøb af Viasats tv-kanaler skal granskes meget nøje af konkurrencemyndighederne, siger Forbrugerrådet Tænk. Fusionsparterne lover mere valgfrihed til kunderne.

Den danske fodboldsæson sparkes i gang med rabalder på søndag, når FC København møder Brøndby i Telia Parken. Kampen vises af 3+, der er en del af Viasat og MTG.

For at kunne få adgang til at se de attraktive fodboldkampe fra Superligaen, Champions League og Premier League, som MTG har rettighederne til, har tv-kunder hos TDC's YouSee i årevis skullet købe den dyreste tv-pakke.

Forbrugerrådet Tænk har i årevis problematiseret, at kunderne ikke selv kunne vælge deres kanaler. For med de store, dyre tv-pakker kommer også en masse andre kanaler, som kunderne måske slet ikke vil have. TDC har på sin side argumenteret for, at det er indholdsleverandører som MTG, der har krævet denne pakketering. Men det argument falder bort nu, hvor TDC opkøber MTG's afdelinger for 15 milliarder kroner. Det siger Forbrugerrådet Tænks cheføkonom Martin Salamon, som har fulgt tele- og tv-markedet i årevis.

»Ved at gå sammen med en af de store indholds- og kanalleverandører har TDC fjernet den måske vigtigste forhindring for at give forbrugerne et frit tv-kanalvalg. På den måde er opkøbet en god nyhed, og vi har en klar forventning om, at man fremover vil afholde sig fra at tvinge forbrugerne til at købe alt muligt, de ikke er interesseret i«, siger Martin Salamon.

På et pressemøde onsdag formiddag ville TDC og MTG ikke gå i detaljer om, hvordan opkøbet konkret vil materialisere sig for kunderne. Men parterne anerkendte, at forbrugerne ønsker mere og mere frit valg, og at sammensmeltningen skal understøtte fleksibilitet og personificeret indhold.

»Hvis vi låser indholdet og øger prisen,vil vi måske kunne tjene lidt på kort sigt, men vi vil tabe mange kunder på længere sigt. Og det her er en langsigtet øvelse. Vi kan allerede nu love, at fleksibiliteten vil blive øget, og at vi vil øge kundernes frihed til selv at vælge«, sagde Anders Jensen, bestyrelsesformand i MTG Nordic Entertainment.

Kan skade konkurrencen, prisen og udbuddet

Når Forbrugerrådet Tænk alligevel ikke farer rundt med hænderne over hovedet i begejstring skyldes det, at to dominerende aktører på hvert sit marked nu smelter sammen. Det kan gøre det særdeles svært for de andre udbydere af henholdsvis tele- og it-infrastruktur og underholdningsindhold.

Opkøbet er betinget af, at konkurrencemyndighederne godkender handlen, og det er ikke givet på forhånd. Eksempelvis har de hjemlige konkurrencemyndigheder tidligere sagt nej til Stofas fusion med Canal Digital på markedet for it- og teletjenester. Og på mediemarkedet sagde myndighederne i 2017 nej til at lade JP/Politikens Hus overtage Dagbladet Børsen.

Konkurrencemyndighederne, enten de nationale eller EU's, skal nu granske, om det nye TDC får en så dominerende stilling, at det vil skade konkurrenterne og i sidste ende kunderne.

»YouSee er dominerende i dag på distributionssiden. Når MTG skulle sælge kanaler og indhold, så har der hidtil været en konkurrencesituation, som gerne skulle have presset priserne ned. Men den konkurrence falder bort nu, fordi TDC kan bruge sin magt i det ene marked til at dominere det andet marked og i princippet tryne de andre udbydere af tv-kanaler«, siger Martin Salamon fra Forbrugerrådet Tænk.

»Vi har betænkeligheder ved opkøbet, hvis ikke det vil lykkes konkurrencemyndighederne at sætte meget klare regler og hegnspæle op. Det nye selskab vil have en kraftig indflydelse, og den magt skal ikke kunne benyttes til at forringe konkurrencen fra andre udbydere. Det vil skade både udbuddet af indhold og prisen for forbrugerne«, fortsætter Forbrugerrådet Tænks cheføkonom.

TDC og MTG forventer en afklaring fra konkurrencemyndighederne i andet halvår af 2018.