10 bøger til børn og unge: Læg en verden af fantasi og fabuleren under træet Havfruer, atomraketter eller de kære gamle kendinge fra Astrid Lindgrens verden? Hvad enten boggaven skal være rar eller vække spænding, er her en stribe bud.





En stjernekaster

Billedbog. Hvad er julen uden en stor ven? Og hvem er vel større end elefanten Mimbo Jimbos gode ven Mumbo Jumbo, som er en flodhest?

Han bliver i hvert fald kæmpestor i denne (store) billedbog, ’Da Mumbo Jumbo blev kæmpestor’, og hvorfor bliver han det? Det gør han, fordi han kom til at spise nogle forkerte svampe ude i skoven, og nu er gode råd dyre eller rettere: De er på russisk.

For det lille selskab fra Lille Dal skal helt til Sibirien for at finde en modgift imod ’storheden’. De rejser over hav og tundra frem til heksen Baba Jage, der kender et probat middel: atomraketter. Så i en heksekreds af sprængstoffer kureres flodhesten for sin størrelse, så den samlede fok kan rejse hjem igen og feste videre.

Den muntre og ret originale historie fortælles af en radioaktiv Jakob Martin Strid i topform. Her er en stjernekaster af indforståede fnis i enkle farvesprudlende billeder. Her er ren rarhed i en verden af dyr, som til forveksling ligner os mennesker. (Fra 5 år og op. Gyldendal, 250 kroner)





Pigen og havfruen

Billedbog. Der er kun ét bogstav i billedbøgen ’Ø’, og det er et ø. Resten af historien bliver fortalt i stilfærdige og stilfulde billeder af supertegner Anna Jacobina Jacobsen. Hun er en gave til sultne kiggere i alle aldre, og hendes historie går således: Der bor en pige med pjuskehår og bundløse øjne i et hus på en ø.

Nu åbner hun en dåse med sardiner, og her ligger en lille havfrue og putter sig (havfruer er et af tegnerens specialer). Sammen hygger de to sig gennem resten af den store bog, og de plasker i badekarret, mens de kigger hinanden dybt i de uendelige øjne.



Her er en voldsom fornemmelse af stilhed. En låst energi som i en utændt nytårsraket. Frem til dåseåbneren er det hele fortalt i gråt og hvidt. Senere kommer der farver og store smil. Det er sådan en bog, der rummer tusindvis af ord og en handling, som kan varieres efter humør og dagsform. Så pas på med sardinerne! (Fra 5 år og op. Jensen & Dalgaard til 248 kroner).

Under vandet

Børnebog. Pigen Noor går til svømning i Frederiksværk. Hun er 10 år, og hun er sluppet ud af Syrien sammen med sin far og en storebror. Resten af familien og mange af vennerne er enten efterladt derhjemme eller ligger på bunden af Middelhavet.

Det er derfor, Noor går til svømning. Hun vil lære at holde vejret og bygge bobler af luft, hvori de druknede kan komme tilbage til livet.

’Havpaladset’ er en smuk og nænsom historie, som fortælles af Anne Lise Marstrand-Jørgensen med tilbageholdt åndedræt og en klump i halsen, og som er illustreret af Otto Dickmeiss. Især når man betænker, hvor usselt vi behandler de mange afviste børn af Noors slags, som ikke har fået lov at være i vores svømmehaller.

Bogen balancerer fint imellem den danske hverdag med skole og veninder og de mange forstyrrelser i form af drømme, genkaldte oplevelser og den hakkende Skype-forbindelse til mor i Syrien. Forfatteren ved godt, at man ikke skal tage håbet fra børn, men det er ikke nemt. (Fra 8 år og op. Gyldendal, 200 kroner).

Jul hele året

Julebog. Smukkest er julen i Småland, og den varer hele året. Denne bog samler det meste af, hvad Astrid Lindgren skrev om selve højtiden, og på øverste hylde står uantastet Emils uforglemmelige bedrift, da han redder Alfreds liv i hylende snestorm. Den slædetur kan dateres til 18. december.

Ellers møder vi Pippi, Lotte, Kitte Kry og børnene fra både Bulderby og Junibakken. Man bliver så varm om hjertet – selv om frosten bider – over endnu en gang at blive mindet om, hvor menneskeligt klog Astrid Lindgren var, og hvor lidt hun gjorde sig til af den grund.

En anden uforglemmelig tur er den, som Lisabet fra Junibakken foretog bag på drukne Anderssons kane. Han satte hende af midt i skoven, og hvis ikke Hanssons var kommet forbi i tusmørket, var det gået gruelig galt.

Astrid Lindgren huskede altid at få alle slags mennesker med i sine historier. Hun var måske ikke kristen efter den ortodokse lineal, men hun kendte godt betydningen af ordet godhed. Forskellige oversættere og tegnere har medvirket i bogen. (Fra 6 år og op. Gyldendal, 200 kroner).

Prikne prinsesser

Børneeventyr. Hvad sker der, når prinsessen kysser frøen? Det fortalte d’herrer Henrik Hohle Hansen og JenKoudahl om i ’Trutmund og frømand’. Nu er de – opmuntret af succesen – gået skridtet videre og beretter i ’Drabelige drager og pirrelige prinsesser’ om, hvad der i virkeligheden sker, når tapre prinser drager ud for at nedlægge ondsindede og ildspyende drager. Er det i virkeligheden så enkelt?

Fortæller Hansen er god til det med eventyr. De skal begynde med ’Der var engang’, og der skal godt med ’ak’er’ ind i teksten. Så kører det, og ellers hjælper tegner Koudahl med, når han tænder for den digitale flammekaster, skrappe kulører og store øjne. For ham er poesi et køkkenredskab.

Så de to ’drageløbere’ holder tungen lige i munden og budskabet ud i strakt arm. Vogt dig for kærligheden, prinsesse! Og dragen, som taber sit hjerte til dig. Det vejer nemlig mere end to hundred kilo. Ak! Ak! Og dobbelt ak! (Fra 5 år og op. Jensen & Dalgaard, 248 kroner).

Jul i Zoo

Børnebog. Så stiller vi om til Aalborg Zoo, hvor dyrene færdes frit efter lukketid, og Bent Haller svinger domptørpinden. Om dagen spiller dyrene dyr. Løven – der er en velintegreret femtegenerationsindvandrer – brøler, men efter lukketid ligger han på sin halmballe og læser børnebøger. Tigeren holder sig til tegneserier med Steen og Stoffer.

’Hegnet’ er en historie, der handler om omvendt evolution og politisk korrekthed og samtidig er en frontberetning fra en grænse, hvor mange skabninger presser på for at komme indenfor. Først kommer drengen Remus, der bliver til chimpansen Albino, fordi han gerne vil.

Senere rygtes det nede i Jomfru Ane Gade og videre ud, at her er en form for Paradisets Have, så nu bliver zoo invaderet af flokke af sikahjorte, som ikke vil skydes, hunde, som ikke vil være lukket inde alene, og katte, som synes, de er mere til tigre end til piskefløde.

Det bliver for meget. Noget må gøres. Grænsekontrol! Hvordan historien ender, skal ikke røbes. Men den ender. (Fra 8 år og op. Høst og Søn, 230 kroner).

Oh, Lolland!

Ungdomsgyser. Intet juletræ uden gys nedenunder! Og en historie med sætninger som »de slog ham ihjel og begravede ham levende« lover godt for indholdet. Det er forfatteren John Kenn Mortensen i sit endelige opgør med fødeøen, Lolland, hvor alt er ondt og grumt. ’Små onde svin’ er sandheden om det flade land hinsides Guldborgsund. Og man får lyst til at minde om, at Zlatan sagde noget lignende om sin hjemstavn: Du kan tage drengen ud af Lolland, men du kan ikke tage Lolland ud af drengen.