»Vi anser ikke dette som et stort problem«

Chaufførerne, der kører ud med varer for Nemlig.com, rejser en massiv kritik af arbejdsmiljøet, som af eksperter betegnes som ulovligt. Marie-Louise Munter, chef for kommunikation og bæredygtighed hos Nemlig.com, har svaret skriftligt på kritikken.

Hvad er jeres reaktion på de arbejdsforhold, der bliver beskrevet?

»Vi er rigtig ærgerlige over at høre om de oplevelser, I har fået fortalt af mennesker, som har været ansat hos nogle af vores samarbejdspartnere. Det bekræfter os bare i, hvor vigtigt det er at fokusere på at sikre en tæt opfølgning af, hvordan vores samarbejdspartnere lever op til blandt andet vores ’code of conduct’«.