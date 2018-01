Klarlunds klumme: Graviditet er ikke en sygdom

Graviditet og motion var på dagsordenen, da jeg sammen med jordemoder Hanne Hegaard i ugens løb deltog i programmet ’Fitness M/K’ på Radio24syv. Værten var Anders Nedergaard. Jeg blev selv interesseret i emnet for mange år siden, hvor begge mine døtre var gravide og spurgte: Hvad med min træning? Må jeg fortsætte med styrketræning? Hvad med maveøvelser? Hvor højt må pulsen gå op? Da jeg begyndte at læse på emnet, blev jeg overvældet over, hvor meget godt der er at hente, hvis man er aktiv under graviditeten. Det førte til, at vi i Danmark fik retningslinjer for motion under graviditeten, der gjorde op med det-er-farligt-at-være-gravid-holdningen, som de officielle amerikanske retningslinjer havde udstukket. Sundhedsstyrelsen anbefaler i dag, at alle raske gravide er fysisk aktive mindst 30 minutter om dagen.

Bente Klarlund Pedersen Overlæge på Rigshospitalet, professor ved Københavns Universitet og leder af TrygFondens Center for Aktiv Sundhed. Skriv til: bente.klarlund@pol.dk

Chancen for at blive gravid er forøget, hvis man er fysisk aktiv

Tigeren jager, egernet hopper og klatrer, hvalen svømmer og dykker, alt imens arterne føres videre. På samme måde har de fleste kvinder historisk set været meget fysisk aktive. Alligevel er de blevet gravide, de har født børn, og de har ammet dem. Chancen for at blive gravid er forøget, hvis man er fysisk aktiv. For både mænd og kvinder gælder det, at overvægt og fysisk inaktivitet påvirker fertiliteten negativt. Hvis man er fysisk aktiv under graviditeten, har man færre lændesmerter og nedsat risiko for både graviditetsdiabetes, svangerskabsforgiftning og kejsersnit samt større chance for at føde et barn med normal vægt.

I tv-serien ’Matador’ skulle Varnæs’ gravide svigerdatter forholde sig i ro, mens stuepigen Agnes svang potter og pander lige til fødslen. Førhen var de fleste danske kvinder, bortset fra overklassen, fysisk aktive under graviditeten. Ikke sådan at forstå, at de dyrkede idræt, men dengang var man bare mere aktiv i dagligdagen.

Hvis man har et aktivt arbejdsliv, hvor man bruger kroppen som transportmiddel frem og tilbage og tænker bevægelse ind i dagligdagen, kan man nemt være aktiv mindst 30 minutter om dagen. I den sammenhæng er tidlig barsel ikke nødvendigvis et gode. Nuvel, graviditeter er forskellige, og det er helt oplagt, at det i nogle jobs er nødvendigt med tidlig barsel for både mors og barns skyld. Men mange kvinder kunne med sundhedsfordel arbejde frem til kort før fødslen. Det er ikke en sygdom at være gravid.