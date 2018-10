Politiet bruger mere og mere tid på psykisk syge Det er uanstændigt og uetisk, når ansvaret for psykisk syge i stigende grad påhviler politiet, vurderer Dansk Psykiatrisk Selskab.

På få år er der sket en voldsom stigning i antallet af hændelser, hvor politiet rykker ud til personer med psykisk sygdom. Det viser en rapport fra Rigspolitiet fra september. Antallet er i 2016 42.800 hændelser– knap en tredobling siden 2009.

Det er ofte frustrerende for politifolk, som ikke føler sig klædt på til opgaven, forklarer Stine Mathiesen, der er centerchef for beredskabsudvikling i Rigspolitiet. Men det er også tegn på, at det går dårligere i psykiatrien:

»Når vi ser på tallene og samtidig ved, at politiet meget sjældent kan løse kernen i borgerens problem, så tyder det kraftigt på, at borgere med psykiske lidelser har fået det dårligere«, siger hun.

Rigspolitiets rapport dækker over en bred vifte af hændelser, der involverer psykisk syge. Blandt andet tvangsindlæggelser, som fra 2009 og til 2016 er steget med 45 procent.

Dette understreger ifølge psykiater Gitte Ahle, som er formand for Dansk Psykiatrisk Selskab, den akutte mangel på sengepladser i psykiatrien.

»Det er uetisk og uanstændigt, at syge mennesker bliver hentet af politiet i eget hjem, indlagt med tvang og så udskrevet efter så kort tid, at de ofte bliver tvangsindlagt igen dagen efter. I stedet for at overlade ansvaret til politiet skal man sørge for, at den syge får en indlæggelse af den længde, der er brug for«, siger hun.

Rigspolitiets rapport nævner også sammenhængen mellem manglende sengepladser og politiets øgede kontakt med psykiatriske patienter.

Mellem 2007 og 2016 har psykiatrien ifølge tal fra Danske Regioner mistet op mod 400 sengepladser, mens antallet af patienter er steget med knap 50 procent. Gitte Ahle peger på, at nedlæggelserne af sengepladser i psykiatrien skete med en hensigt om at opgradere de ambulante behandlinger og botilbud.



»Men det har man ikke gjort. Begge instanser er pressede. Der er ikke nogen til at tage imod, når de syge bliver udskrevet. Og så ender det ofte med at være politiet, der må rykke ud igen«, siger Gitte Ahle.

Og selv om politiet ofte er flinke og dygtige, er deres øgede kontakt med psykisk syge en falliterklæring for psykiatrien, mener Knud Kristensen, der er formand i Sind, Landsforeningen for Psykisk Sundhed.

»Det handler om syge mennesker, som har brug for professionel hjælp, men som får enten meget lidt eller ingen støtte. Det er dem, politiet må rykke ud til. Og de fleste politibetjente er gode, men det kan være skrækindjagende at møde nogen i uniform. Hvis du er psykotisk og tror, de vil slå dig ihjel eller putte dig i fængsel, kan det virke utrolig skræmmende«, siger han.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er også bekymret over udviklingen.

»Det er ikke godt. Vi ved fra beretninger og undersøgelser fra psykiatrien, at denne tendens desværre også betyder, at der bliver brugt mere tvang, når det, der burde være en patient-sundhedsvæsen-relation, bliver til en patient-politi-relation«, siger hun.

Ud over andre tiltag, som i alt skal tilføre psykiatrien 2,1 milliard kroner over de næste år, har regeringen lagt op til fra 2019 at afsætte penge til et pilotprojekt, hvor der i fire politikredse skal oprettes særlige udrykningshold. Her skal politi og psykiatrisk personale rykke ud til psykisk syge sammen.

»Det er en model, vi kender fra USA og England, og nu vil vi sørge for at få nogle danske erfaringer med et mere integreret samarbejde mellem politi og psykiatri«, siger Ellen Trane Nørby, der også er bevidst om problemerne med at få opgraderet de ambulante tilbud og botilbuddene.

»Her bærer kommunerne en stor del af ansvaret«, siger hun.

Ellen Trane Nørby anerkender også behovet for flere sengepladser i psykiatrien.



»Det er ikke en politisk mission, at der skal være færre senge«, understreger hun og peger på, at der tidligere er afsat 40 millioner til flere senge – et beløb, som ifølge Danske Regioner vil kunne dække 18 senge på en intensivafdeling. Regeringen har lagt op til at afsætte yderligere 100 millioner til sengepladser. Men ifølge både Sinds Knud Kristensen og psykiater Gitte Ahle forslår beløbet ikke.

»Kigger man på det norske sundhedsvæsen, som vi jo ofte sammenligner os med i Danmark, så har de dobbelt så mange døgnbehandlingspladser per 1.000 indbyggere, som vi har i Danmark«, siger Gitte Ahle.