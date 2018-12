Narresut? Salg af tyggegummi, plastre og spray mod rygning styrer mod en ny rekord

Danske rygere bruger i stigende grad lægemidler i kampen for at kvitte smøgerne.

Foreløbige tal fra Apotekerforeningen for de første 11 måneder af 2018 viser, at der i år vil blive solgt flere produkter til nikotinafvænning end nogensinde før. Gennem de seneste fem år er mængden af tyggegummi, plastre, tabletter, inhalatorer og spray, der er blevet solgt fra apoteker og detailhandel, steget med over 20 procent. Umiddelbart en god nyhed, men ikke ubetinget.

»Det er positivt, hvis det støt stigende salg af rygestopmedicin betyder, at flere lægger cigaretterne på hylden. Men vi står med et nyt problem, hvis rygning erstattes af en anden afhængighed. Nikotinerstatning bør kun bruges som midlertidig støtte og ikke som en slags narresut«, siger formand for Apotekerforeningen, Anne Kahns.

I 2018 vil salget nå op omkring 24,8 millioner døgndoser medicin, hvoraf tyggegummi tegner sig for omkring to tredjedele. Herefter kommer plastre, tabletter, mundhulespray og inhalatorer, mens færre bruger de typer medicin mod afhængighed, som kan fås på recept, viser tallene. Ifølge Apotekerforeningen er det imidlertid vigtigt, at man sørger for at trappe ud af rygestopmedicinen på samme måde, som man trapper ned i cigaretter, så man ikke skaber en ny afhængighed af nikotin.

Godt en femtedel af den voksne befolkning ryger, og rygning er den største enkeltstående dødsårsag blandt danskerne. Således er der årligt over 13.000 dødsfald, der er relateret til sygdomme, som er forårsaget af rygning. De fleste rygere vil godt holde op, men har svært ved det og har flere forgæves forsøg på rygestop bag sig. Tobak handler om afhængighed og ikke om frit valg, understreger Christina Ersbøll Ross, der er fuldmægtig i Sundhedsstyrelsens enhed for forebyggelse.

»Det er en behandlingskrævende tilstand at være afhængig af tobak«, siger hun:

»Vi anbefaler en kombination af professionel rådgivning om rygestop og rygestopmedicin, enten via recept eller i håndkøb. Det er meget vigtigt, at man bruger rygestopmedicinen efter anvisningerne. Hvis du tager for lidt, så virker det ikke efter hensigten, og risikoen for tilbagefald bliver større«.

En undersøgelse viste imidlertid tidligere på året, at 54 procent af de adspurgte rygere, der havde forsøgt at kvitte røgen, ingen hjælp brugte i forbindelse med deres seneste rygestop. Det er den mindst effektive vej til et liv uden cigaretter.

»Vi anbefaler ikke en kold tyrker, fordi risikoen for tilbagefald er flere gange større end ved andre metoder. Det er kun omkring fire procent rygere, der lykkes med at holde sig røgfrie efter en kold tyrker. Nikotin påvirker kemiske processer i hjernen. Det betyder, at når du ikke får din nikotin, vil du udvikle abstinenser, og derfor kan det være svært at komme af med rygetrangen uden at bruge medicin«, fastslår Christina Ersbøll Ross.

Flere og flere danskere benytter sig sideløbende af de tilbud om gratis kurser i rygestop, som kommunerne tilbyder.

Overlæge Hanne Tønnesen fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er formand for den styregruppe, der samler informationer om rygestopbehandling på tværs af landet. Hun fortæller, at antallet af deltagere de senere år er blevet fordoblet til 10.000 deltagere årligt i både 2016 og 2017. Med til at skubbe den udvikling frem er en række puljer, hvor storrygere og særligt udsatte rygere kan få betalt medicin mod rygestop.

»Men vi ligger stadig langt efter målsætningen om, at fem procent af rygerne skal deltage i et rygestopprogram. Vi ligger på 1,3 procent og skal op på 40.000 rygere årligt for at nå målet. Det kræver, at der kommer mere viden ud til rygerne om, at de her kurser findes, og at knap halvdelen af deltagerne er røgfrie seks måneder efter, hvis de følger kurset«, siger Hanne Tønnesen.

Rygestopkurserne har imidlertid stort set ikke fået tag i unge rygere.