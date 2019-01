Overblik: Det ved vi om regeringens sundhedsreform Præsentationen af VLAK's sundhedsreform er blevet udskudt flere gange. Udspil ventes at komme i januar.

Med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i spidsen ventes regeringen i denne måned at præsentere sit længe ventede udspil til en sundhedsreform.

Flere gange er præsentationen blevet udskudt, men nu er det forventningen, at udspillet ser dagens lys i denne måned.

Her er et overblik over, hvad vi allerede ved om udspillet, og hvilke ubesvarede spørgsmål der fortsat eksisterer:

I 2025 skal der være 500.000 færre sygehusbesøg.

I 2025 skal der være 40.000 færre indlæggelser.

Det skal især gælde for patienter med diabetes, hjerte-kar-sygdomme, muskelskelet sygdomme, angst, depression og lungesygdommen KOL.

Kronisk syge patienter skal i langt højere grad behandles hos læger i lokale sundhedshuse.

Der skal oprettes 21 nye såkaldte sundhedsfællesskaber. De skal bygges op omkring lokale sygehuse rundt om i landet.

Det er fortsat uklart, hvad der skal ske med regionerne. Regionernes rolle i dag er at styre det danske sundhedsvæsen.

Venstre har endnu ikke meldt ud, hvad man ønsker med regionerne. Til gengæld vil de øvrige regeringspartier - Liberal Alliance og De Konservative - have dem skrottet.

Kilder: DR, Ritzau.

ritzau