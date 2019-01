Formanden for Yngre Læger: »På sigt skal der være et landsdækkende it-system«

På sigt bør der være et landsdækkende it-system i sundhedsvæsnet. Det mener formanden for Yngre Læger, Helga Schultz, og formanden for Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz.

Helga Schultz er erklærer sig altså på det punkt enig med regeringen, der ved fremlæggelsen af sin nye sundhedsreform i sidste uge gjorde klart, at de ønsker et fælles it-system for hele landet.

I dag er der flere forskellige it-systemer i regionerne. I Region Hovedstaden og Region Sjælland bruger man den stærkt kritiserede Sundhedsplatform, og hvis det står til sundhedsordførerne i Blå Blok, skal det system skrottes til fordel for et andet nationalt system.

Hverken Helga Schultz eller formanden for Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz, der begge arbejder med Sundhedsplatformen til daglig, ville være specielt kede af at undvære den. De påpeger problemer med at stole på, at den medicin, de ordinerer, også er den medicin, der fremgår i systemet. Samtidig er det problematisk, at de forskellige systemer i sundhedsvæsnet i dag ikke taler ordentligt sammen.

Gode erfaringer fra Region Midtjylland

Principielt har man i Overlægeforeningen ikke noget imod, at der er mere end et system, hvis bare det er uproblematisk at hente oplysninger om en patient fra det ene system til det andet. Sådan er det ikke i dag, og Lisbeth Lintz har svært ved at se for sig, at det kommer til at fungere.

»I praksis tror jeg, det vil betyde, at man skal indføre et samlet system«, siger hun.

Fra både Overlægeforeningen og Yngre Læger lyder det, at der er positive meldinger fra de medlemmer, der arbejder med Systematics EPJ-system, som er i brug i Region Midtjylland og på vej i Region Syd og Region Nordjylland.

»Når man kun kender det ene system, er det svært at sige, hvad der vil være bedst, men der er ingen tvivl om, at jeg ikke vil græde over ikke at skulle arbejde med Sundhedsplatformen«, siger Lisbeth Bojer Lintz.

Nogle af de yngre læger, der arbejder med Sundhedsplatformen, er også glade for det system, og formanden for Yngre Læger, Helga Schultz, vil ikke lægge sig fast på, hvilket system, der burde være det nationale. Men hun kunne ikke tænke sig, at et landsdækkende it-system blev sundhedsplatformen.

»Sundhedsplatformen er på mange måder tungt at arbejde med. Det er ikke intuitivt, det understøtter ikke mit kliniske arbejde, og jeg synes mit samarbejde med andre faggrupper som eksempelvis sygeplejerskerne bliver mere besværligt med Sundhedsplatformen«, siger hun.

»Er der politisk flertal for et nationalt it-system i sundhedsvæsenet bør vi først og fremmest inddrage eksperter i beslutningerne. Processen skal være bedre denne gang end ved beslutningen om at indføre Sundhedsplatformen«, siger Helga Schultz.

Ensidig kritik

Hos Dansk Sygeplejeråds Kreds Hovedstaden er næstformand Kristina Robins mere kritisk overfor de borgerlige politikeres udmeldinger. Hun kalder kritikken ensidig og mener ikke, at debatten om Sundhedsplatformen bliver taget på et tilstrækkeligt nuanceret, sagligt grundlag.

»Det er ikke for at sige, at der ikke er noget at kritisere ved Sundhedsplatformen, eller at der ikke har været udfordringer. Men jeg synes også, det er vigtigt at få de ting, der fungerer, med i debatten«, siger hun.

Sundhedsplatformen har samlet flere funktioner i et samlet system, og flere af hendes medlemmer er glade for systemet, forklarer Kristina Robins. Hun erkender dog, at det ville have været mere ideelt kun at have et system.

»Men nu har vi to systemer, så hvis de kunne fungere sammen, så man ikke skal spilde en masse penge på at nedlægge det ene, vil det i højere grad være fornuftigt«, siger hun.

2. februar implementeres en opdatering af Sundhedsplatformen, som ventes at kunne afhjælpe nogle af problemerne med systemet.