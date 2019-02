Opråb fra 43 klinikchefer: Politikerne må indse, at der ikke er råd til det hele

Der er ikke råd til det hele«, skriver samtlige 43 klinikchefer på Rigshospitalet i et brev, som Politiken bringer lørdag. Opråbet kommer, efter at klinikchef Jakob Trier Møller i sidste uge sagde op »i desperation«.

Klinikcheferne mener, at »sundhedsvæsenet langsomt destabiliseres«, når de årligt skal spare, alt imens politikerne lover verdensklasse og hurtig behandling uden at betale prisen. Derfor efterlyser klinikcheferne hårdere prioriteringer.

Sundhedsminister Ellen Traner Nørby (V) medgiver, at der er pres på sundhedsvæsnet.

»Derfor skal vi også gennemføre en sundhedsreform og skabe forbedringer«, siger hun.

Om 10 år er der op mod en kvart million flere ældre over 75 år og langt flere med kroniske sygdomme.

»Det pres, det skaber for flere behandlinger, kan allerede mærkes på Rigshospitalet og andre steder. Derfor handler vores sundhedsreform både om at skabe mere nærhed og sammenhæng for patienterne og om at frigøre tid og ressourcer til den specialiserede behandling på sygehusene – ellers er der hverken råd eller ressourcer til den behandling af høj kvalitet, som patienterne forventer«, siger sundhedsministeren.

Ministeren støtter klinikchefernes ønske om prioriteringer, som hun kalder nødvendige, og henviser til regeringens øremærkede løft til psykiatrien som eksempel.

»Men jeg deler ikke opfattelsen af, at prioritering handler om en maskinel regnemodel, hvor den 76-åriges liv ikke er lige så meget værd som den 46-åriges. Derfor deler jeg ikke ønsket om et råd, der karikeret skal sige: Kasseret, du er for gammel«, siger Ellen Trane Nørby.

S: Vi øger udgifterne

I december viste en rapport fra Vive, at mens sundhedsudgifterne i 00’erne havde en realvækst på 2,75 procent årligt, har væksten siden 2010 kun været omkring 1 procent.

Socialdemokraternes sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, kalder klinikchefernes brev »et alvorligt opråb i en efterhånden lang række«.

»Vi har i Socialdemokratiet lyttet til det, som personalet siger. Og vi har tydeligt meldt ud, at personalet hverken kan eller skal løbe hurtigere, end de gør nu. Det går ud over patientsikkerheden og personalets trivsel på arbejdspladsen«, siger han.

Socialdemokraterne har offentliggjort, at partiet vil bruge 53 milliarder kroner ekstra på sundheds- og ældreområdet frem til 2025. Det er næsten 9 milliarder kroner mere, end regeringen har afsat. Og så vil partiet indføre et behandlingsråd eller prioriteringsråd, hvor fagfolk gennemgår behandlinger, som det kendes fra regionernes Medicinråd.

Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner, oplyser, at Medicinrådet, der godkender ny dyr medicin som standardbehandling, netop nu evalueres. Regionerne ønsker efterfølgende, at rådet udvides, så det også undersøger udstyr og behandlinger, »så vi får et egentligt behandlingsråd«. Hun tror ikke, Christiansborg kan sikre den fornødne prioritering.

»Jeg tør roligt sige, at vi havde aldrig fået Medicinrådet, hvis det havde været en folketingsbeslutning. Og vi kan konstatere, at der fra regionspolitikerens side er bred opbakning til Medicinrådet, mens der løbende har været polemik på Christiansborg, om det kan være rigtigt, når Medicinrådet træffer de afgørelser, det gør«, siger hun, med henvisning til at rådet har sagt nej til dyr medicin.

»Fremtiden sundhedsvæsen vil i endnu højere grad få brug for politisk prioritering, så derfor er jeg også bekymret for reformen, der luger politikere ud af systemet – undtagen dem på Christiansborg. Det er altså sjældent dem, der går forrest i prioriteringskøen for at sige det, som det er«, siger Stephanie Lose.