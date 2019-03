Folketinget styrker indsatsen for patienter som 29-årige Marie Louise, der lever med konstant træthed

I fremtiden skal invalideret syge patienter som den 29-årige Marie Louise Gustavussen fra Fanø, som Politiken omtalte søndag, have bedre hjælp i sundhedsvæsenet. Det er politikere på tværs af politiske skel på Christiansborg enige om.

De ønsker specialiseret behandling af patienter med kronisk træthedssyndrom/ME i et tværfagligt setup, hvor en lang række forskellige speciallæger og andre faggrupper skal lindre og behandle de alvorligt syge patienter. Indsatsen skal være forankret i somatikken, altså fysisk sygdom, ikke i psykiatrien.

Det er resultatet af en forespørgselsdebat på Christiansborg tirsdag, som Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, havde indkaldt til. Selv om afstemningen om den fremsatte tekst til vedtagelse først sker torsdag, tyder alt på et bredt politisk flertal.

FAKTA Kronisk trætte Folketinget er på vej til at vedtage en øget indsats for patienter med kronisk træthedssyndrom/ME. Det ventes at ske torsdag i en tekst, hvor Folketinget bl.a. konstaterer:

At indsatsen for patienter med ME-træthedssyndrom/CFS (G93.3) er mangelfuld. At den eksisterende behandling til ME-patienter langtfra er tilstrækkelig, og at der tages initiativ til oprettelse af specialiseret behandling af ME. Det bør ske i et tværfagligt setup med alle relevante specialer og bør organisatorisk forankres i somatikken.

At Sundhedsstyrelsen opdaterer alle relevante specialevejledninger på tværs af hele ME-sygdomsforløbet for at sikre, at ME/CFS(G93.3) er beskrevet i alle relevante vejledninger. At Sundhedsstyrelsen anerkender og anbefaler brugen af WHO’s diagnoseklassifikationssystem ICD10 og ICD11, hvori diagnosen ME (G93.3 ICD10 og 8E49 i ICD11) indgår. At Sundhedsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen med den nye kodepraksis adskiller ME/CFS fra samlebetegnelsen ’funktionelle lidelser’ Vis mere

»Det er utroligt vigtigt og fedt, at jeg kan få samlet et flertal. Det betyder nu, at patienter med ME bliver taget alvorligt og anerkendt for deres sygdom. Det handler ikke kun om sundhedsvæsenet, men også om, at det sociale system tager dem alvorligt, så de ikke betragtes som psykisk syge«, siger sundhedsordfører Liselott Blixt.

»Når vi ser Marie Louises sag, hvor hun ikke engang kan få en badebænk eller hjælp til familien, så betyder det her utroligt meget. Vi har ikke en behandlingsform i dag, der kan helbrede, men vi kan skele til andre lande, eksempelvis Norge og Sverige, og se, hvad de gør. De har eksempelvis specialafdelinger«, siger Liselott Blixt.

Fokus på særlig diagnosekode

Det anslås, at mellem 14.000 og 40.000 danskere lider af kronisk træthedssyndrom/ME, alt efter kriterier for afgrænsning af lidelsen. Der findes i alt ni offentliggjorte definitioner af kronisk træthedssyndrom og tre diagnoser.

Politikerne fastslår i udtalelsen, at lægerne skal fokusere langt mere på én særlig diagnose fra neurologien, G93,3 postviralt træthedssyndrom/ME. Og de vil have den adskilt fra samlebetegnelsen ’funktionelle lidelser’, der rummer en lang række medicinsk uforklarlige sygdomme, hvor lægerne ikke via almindelige undersøgelser og prøver kan fastslå, hvad patienterne fejler.

»Det vigtigste er, at vi får taget kronisk træthed ud af funktionel lidelse, og at den bliver anerkendt som sin egen sygdom«, siger Liselott Blixt.

Funktionelle lidelser er ingen diagnose, men en dansk betegnelse fra Sundhedsstyrelsen for en række sygdomme som fibromyalgi, irritabel tarmsyndrom, kronisk piskesmældssyndrom og andre medicinsk uforklarlige lidelser foruden kronisk træthedssyndrom. Det er sygdomme, hvor patienterne oplever ofte invaliderende fysiske symptomer, uden lægerne kan forklare hvorfor.

Mange af patienterne er optaget af, at deres lidelser anerkendes som fysisk sygdom, ikke psykisk sygdom, mens Sundhedsstyrelsens og den danske tilgang til de mange funktionelle lidelser er, at patienterne sygdom hverken er psykiske eller biologiske, men nok begge dele. Derfor ønsker de danske myndigheder, at lægerne ser patienterne ud fra en såkaldt bio-psyko-social model.