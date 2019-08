Test: Billig sarah bernhardtkage er næsten perfekt

FOR ABONNENTER

Danmarks ældste konditori bager den bedste sarah bernhardtkage. Det konkluderer Politikens to smagsdommere, da de har været hele vejen rundt om bordet med de fem forskellige små klassiske kager. Den lille runde kage, der består af en makronbund med chokoladetrøffel og et tykt lag mørk chokolade udenpå, koster intet mindre end 49 kroner per styk hos legendarisk københavnsk konditor. Til sammenligning koster testens billigste variant blot 12 kroner stykket. Men den dyre chokoladekage er hver en krone værd, mener de to testdommere.