Seks hjerter: Noma er som et avantgardistisk stykke kunst, der tilter dit sanseapparat og viser dig en skjult verden En middag på Noma trækker tæppet væk under vante forestillinger om mad og natur. Anmelderen vil huske retterne, selv efter han har glemt sine børns ansigter.

Jeg vil ikke sige, at jeg var i dårligt humør efter turen på det genfødte Noma. Jeg var eksalteret, men også desorienteret. Og træt. Det foregår ikke uden mén at få omprogrammeret sin forståelse af gastronomi.

Første gang jeg var på Noma, var det min forståelse af velsmag, der blev tiltet. Det smagte jo af våd jord, surt gær og beske blomster, noget af det. Og det var svimlende godt. Som et avantgardistisk stykke kunst, der udpegede en ny sensibilitet.

Denne gang var kalibreringen endnu mere voldsom. For hvordan kunne jeg både have en følelse af at have oplevet noget så rent og smukt og samtidig have en fornemmelse af at have deltaget i et beskidt og dekadent overklasseorgie?











Der var serveringer, jeg næsten hadede synet af, fordi de mindede mig om borgerblær i romertidens banketter, hofretter fra renæssancen og fesen skønvirkekunst. Lige indtil jeg smagte dem og ikke længere kunne få det hele til at passe til mine aversioner. Fordi den originale, genialt udtænkte smag tog mig andre steder hen. Det var forvirrende. Var det et clash af kategorier, eller var det bare uden for kategori?

Jeg er stadig ikke landet på et facit. Jeg er i proces. Ligesom Noma er en proces. En dialog med naturen, der forandrer sig med årstiderne, mens gryden koger, og kokken forsøger at følge med ved at lade ideer flyde som et stykke freejazz, der allerede er muteret, når noderne er nedfældet.

En tur på Noma er et kunstværk. Uden tvivl. Når gastronomi kan bevæge os så meget, når mad kan flytte rundt på koordinaterne i følelser, associationer, tanker og begreber gennem påvirkning af vores sanser, så er det ikke anderledes end et maleri, et stykke musik eller en film.

Jeg tror ikke, at jeg nogensinde har spist et bedre skaldyr

Det er så også et værk, der koster 7.300 kroner for mad og vin til to personer. En uhyre voldsom pris. Latterligt, vil nogle helt sikkert mene. Men hvis man interesserer sig for mad, vil jeg påstå, at det er værd at spare op til. Hvordan værdisætter man en forlænget weekendtur til Barcelona i forhold til en tur på Noma? Det er svært at afgøre. Men mens jeg ikke kan huske alle mine rejser, er jeg ikke i tvivl om, at jeg aldrig vil glemme min frokost på Noma.

Avantgardistisk musling på 100 år

Vi cyklede til restaurantens nye adresse ad stierne på Christianshavns Voldanlæg, hvor naturen virkede død under sneen.

En ufrugtbar årstid til et køkken, der baserer sig så ekstremt på sæsonråvarer, som det ny Noma gør. Men nede under havets overflade er der gang i den. Her er det gydetid, og søpølsens reproduktive organer er lige til at pille ud og servere. Så det har Rene Redzepi og hans hold gjort. De deler året op i tre sæsonmenuer, så de kan udnytte årstiderne bedst muligt. Sommerens menu fokuserer på grøntsager, efterårets på vildtkød og svampe, og her om vinteren er det fisk og skaldyr, der dominerer.

Ved indgangen til den lille landsby, som det ny Noma minder om, blev vi modtaget af en kvinde i foret heldragt. Hun lignede en gartner og var sandsynligvis i gang med at forberede noget muld til næste sæson et sted i haven. Hun overlod os til en anden smilende kvinde, der viste os hen til en smilende mand, der talte roligt og førte os videre endnu.

Det kan umiddelbart føles lidt sekterisk, fordi der smiles så meget. Men vi smilede tilbage, og gjorde det oprigtigt. For personalet på Noma er fremragende til at gøre besøget afslappet og uhøjtideligt uden at virke kunstigt kammeratlige. De nyder oprigtigt at være her, føler man, og det smitter. Faktisk var servicen et af højdepunkterne i min gæsts oplevelse, sagde han fire timer senere.

Vi blev ført forbi det nye testkøkken, der som et drivhus var gennemsigtigt helt i stil med den ånd, der præger Nomas madfilosofi. Retter tænkes, testes, diskuteres og udskiftes, sådan som Rene Redzepi demonstrerede det i sin dagbogsudgivelse ’A Work In Progress’, hvor han tager os med ind i laboratoriet og viser, hvordan man søger efter råvarer og tilberedningsmetoder, som kan åbne for nye æstetiske erfaringer.

Inde i restauranten blev vi også mødt af a work in progress. Håndværkerne er ikke helt færdige med bygningen. Der har været udfordringer med at tilpasse nogle trælameller til designet fra Bjarke Ingels’ tegnestue. Så der er en nybyggerånd over atmosfæren, og selv når det hele står færdigt, vil rummene udtrykke entreprenant skaberlyst.

Væggene signalerer proces. De er lavet af egebrædder lagt som mursten, stringent i formen, men organisk i materialet. Det er en handling, man ser på, ikke et objekt. En omorganisering af egetræet, en formgivning, i stedet for en fikseret mur.

Det irriterede mig, at vi skulle sidde der og gætte på, om vi nu også spiste en vandmand

Sådan er det også med møblerne, der er træ arrangeret som interiør og føltes som organiske proteser for vores kroppe, som vi sad der og kørte hænderne over plankebordets runde kanter.

I reolsystemet bag os stod der samples fra naturen som på et naturhistorisk museum. Et kranie fra en hvalros, tørrede havplanter. Den slags. Men et sted derinde stod der også en sort højttaler, og den lød ikke af naturimitationer, men af tysk techno fra Moderat.

Godt nok var volumen lav og diskanten blev slugt af rummets bløde overflader, og godt nok var det mere æterisk og orkestralt end tungt ladet med klubbeats. Men det var elektronisk og abstrakt. Og så alligevel organisk. Der var noget hav over det. Lysstråler i havoverflade og bobler fra liv i bunden.

Sådan er maden også, når Noma er stærkest. En på samme tid abstrakt og organisk kunst. Som den 100 år gamle Molboøsters, der ligger strimlet i geometrisk perfekte linjer ved siden af saltede stikkelsbær, syltede solbærskud, friske solbærknopper og solbærkapers i en lille sø af muslingesaft og træolie fra solbærbusk.

En syret komposition af umiddelbart uforenelige elementer, der vidner om mange forsøg i testkøkkenet og videnskabelig research, men alligevel opstår er der et naturligt udtryk i mødet mellem de uvante smagsparringer. En fornemmelse af at iagttage naturens egne principper udfolde sig i nye aromatiske forbindelser.

Utzon i en kogleskal

Det er avantgarde, sådan som teoretikeren Hubert van den Berg så den hos kunstnere som Hans Arp og Max Ernst. Arps kollager er inspireret af natur, men med deres abstrakte formsprog er de ikke repræsentationer af natur. Han arbejder ikke med natur som en »fikseret enhed«, skriver van den Berg, men »som proces eller et sæt af kreative elementer«.

»Vi vil ikke kopiere naturen«, skriver Hans Arp selv. »Vi vil ikke reproducere. Vi vil producere. Vi vil producere som en plante, der producerer en frugt«.

Det var nøjagtigt, hvad vi oplevede med den fantastiske dessert med multebær og kogler fra fyrretræ. Fyrrekoglen var intakt med takker og mørkebrun skal, men den var blød som frugtflæsk og smagte helt utroligt. Sød og tanninrig med en fornemmelse af harpiks, men også næsten som jordbær.

Det var en åbenbaring, men der var ikke tale om alkymi. Rene Redzepi skaber ikke noget, der ikke allerede findes i naturen som skjulte egenskaber. Det er en fyrrekogle, og at den her fremstår med en rød kerne af frugtflæsk, det er noget, den selv gør, hvis den bliver påvirket af to timers kogning i sukkerlage. Så opstår der nye forbindelser, men det er stadig koglen selv, det er dens natur, dens principper, der sættes i værk. Og at koglen smager af frugt, er måske ikke så mærkeligt, hvis man tænker på, at den jo er fyrretræets forplantningsorgan.