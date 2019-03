5 hjerter: Ny blinisbar i Torvehallerne serverer dekadent økoluksus

Hvor går men hen, når man ikke har den frådende frokostsult, men bare har lyst til være lidt smådekadent og sofistikeret?

Svaret er Mulgeo Blinis, der netop er åbnet i Torvehallerne.

Cafékontrol









Mulgeo Blinis Torvehallerne, hal 2, 5 D, Israels Plads, 1361 Kbh K mulgeo.dk

Jeg cirkler rundt et par gange, før det lykkes at finde blinisbaren, der ligger gemt i bunden af en af sidegaderne. Det ses. Der sidder ikke nogen omkring bardisken på de opstillede genbrugspapkasseskamler, der fungerer – overraskende godt – som barstole, og min frokostdate og jeg får fuld opmærksomhed og generøs historiefortælling om maden.

Blinis, lavet på en blanding af boghvedemel og hvedemel for at give det et mere dansk præg, er grundstenen for de seks valg på kortet, som russiskfødte Anastasia og hendes mand, Thomas Valentin Rasmussen, står bag.

Vi bliver kyndigt guidet i valgmulighederne, og fluks kommer et bræt med tre blinis til os hver og et glas sprødt, syreafstemt champagne fra I Am Champagne (125 kr.), der hurtigt forvandler en almindelig fredag til en lille luksusbuzz.

Foto: Miriam Dalsgaard

Blinis kommer fra Rusland, men det var udelukkende en ting, man spiste hos tsaren, ikke hos den almindelige befolkning. Måske er det derfor, det føles så dekadent. De friskbagte blinis er luftige og lette (vi ser også, at æggehviderne bliver foldet i, tjek) og hver af de tre hapsere på mit bræt er veludførte smagseksplosioner.

Kammuslingen ligger på et leje af sød, brændt kartoffel, hvor karamelnoter står godt til det fede skaldyr, og lidt fennikel balancerer det hele.

Foto: Miriam Dalsgaard

Blinis med svampe er en cremet mundfuld, der beviser, at andet end fiskerogn har berettigelse på pandekagen. Vi skal naturligvis også runde klassikeren: blinis med stenbiderrogn. Her bliver traditionen udfordret med hjemmefermenteret kål. Rognen er frisk som vestenvinden og smager rent af hav, og den syrlige kål laver et frækt modtræk til den velkendte smag. Vi får en lille salat ved siden af med fermenteret kål og sellerimos, der er lavet fra overskydende selleri for at undgå madspild.

Foto: Miriam Dalsgaard

Det er ikke kun en sympatisk tanke. Det smager også hamrende godt, og min medspiser, der er blevet traumatiseret med selleribøffer i barndommen, bliver overbevist om, at selleri også kan smage godt. På toppen ligger lysende grøn karsepurløg, der er ny smagsvariant i topping.

»Hvilken smagte bedst?«, bliver vi spurgt, da vi er færdige og desværre ikke har plads til limfjordsøsters, som også frister. Det ved vi faktisk ikke. For alle var en perfekt mundfuld. Men vil vil meget forsøge at afgøre det en anden gang.

Hipnessfaktor

Er du ude på en hemmelig date, er Mulgeo Blinis et godt sted. Det ligger gemt i den myldrende torvehal, og I får lov at sidde i fred ved bardisken, hvor I kan betragte det arbejdende køkken. Mulgeo mikser det overklasselækre (østers, champagne og stenbiderrogn) med det bæredygtige (lokale råvarer, ingen madspild og stole i pap), så det fremstår som den perfekte øko-luksus.