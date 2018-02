Kommentar om de danske museer: Vi vil underholdes og blive klogere, men ikke belæres Museer er sat i verden for at bevare fortiden for eftertiden. Men hvordan formidler man til et publikum, der kun er interesseret i sin samtid?

Oplysning skal gøres til oplevelse!

Så kækt er museernes højt prioriterede opgave formuleret i et af de kommissorier, der er udarbejdet som idéoplæg til en ny museal tilskudsordning.

Der er knap hundrede statsanerkendte museer i Danmark. 59 af dem er kulturhistoriske, 27 er for kunst, 2 er naturhistoriske, og de sidste 9 er både det ene og det andet. Der er nok at vælge mellem, og selv om forholdsvis mange klumper sig sammen i hovedstaden og omegn, er ingen landsdel glemt. Tør man besøge et rigtigt museum, behøver man sjældent rejse langt for at finde et.

Alle vil være de populære

Tilmed er de ret forskellige. Ikke kun målt på størrelse, indhold og målsætning, men også på de offentlige tilskud, som de modtager. Nogle få, som Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst, modtager meget, fordi de også skal favne meget. De fleste andre sætter en ære i at pleje deres individuelle profil.

Kun én ting forener dem alle: ønsket om at være efterspurgt. For når et museum er populært hos publikum, er det også populært hos de statslige og kommunale tilskudsgivere – og hos sine sponsorer. De to former for popularitet hænger tæt sammen. For museerne skal skabe omsætning. Oplysning, oplevelse, omsætning kunne ligne de tre nye søjler, som deres aktiviteter hviler på.

Kunstens verden kan lære dig om din egen kultur

Museer har ligefrem politisk pligt til at opføre sig som forretninger. At oplysning nu skal forvandles til oplevelse, siger noget om den aktuelle rangfølge mellem de to. For i dag kan man ikke sælge et museumsbesøg alene på grund af den viden, som det giver adgang til.

På museerne vil vi ikke udsættes for noget, der ligner lektielæsning

For hvorfor gå på museum, når man kan gå så mange andre steder hen? Hvis det kun handler om at se billeder, vil mange yngre hellere blive hjemme og gå på nettet. Men et besøg på stedet er alligevel noget andet. Ligesom gode film bliver bedre af at blive set i biografen, bliver kunstværker også bedre af at komme på kunstmuseum. Men kun forudsat at man selv følger efter.

Meningen med et sådant besøg er, at man skal blive løftet ind i en anden kultur og en anden tid, hvorfra man måske bedre kan overskue og forstå sin egen.

Vi vil blive klogere, men ikke belæres

Men i dag går fortiden hurtigt af mode. Den kræver gerne en forklaring, og på museerne vil vi ikke udsættes for noget, der ligner lektielæsning. Hvad vi ser, når vi går rundt i salene, må ikke være belærende, krævende eller kompliceret. Og det må heller ikke være trivielt.

Til gengæld må det gerne være sjovt, spændende, underholdende, overraskende. Og skulle besøget også ende med at gøre os klogere, skal de informationer, vi får med sig hjem, helst ligne en tillægsgevinst til en indiskutabel oplevelse.

Og hvad er en indiskutabel museumsoplevelse? Det er en oplevelse, der flytter én et sted hen, man kender i forvejen og derfor holder af at være, eller også bliver lykkelig for at lære at kende. Det sidste er langt det vanskeligste.

Den vanskelige formidling

Kunstmuseer med samlinger af ældre kunst har f.eks. det problem, at gæsterne, medmindre de er kunsthistorikere o.l., ikke føler sig rigtig hjemme i en epoke, der slet ikke ligner deres egen tid. Motiver fra mytologien eller Bibelen har ikke længere den samme genkendelseseffekt som på vore tiptipoldeforældres tid.

Dannelsesidealerne flytter sig hele tiden, og det, der var gængs viden for et par hundrede år siden, kan i dag være forvandlet til specialistviden. Jo større de kulturelle forskelle er mellem dengang og nu, desto mere kræver det af formidlingen. Museer, der er sat i verden for at bevare fortiden for eftertiden, har derfor et grundlæggende problem. Og problemet er det narcissistiske forhold, som dagens publikum har til sin samtid. Hvad der er ældre, er ofte bare for gammelt.