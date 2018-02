Barchef på det nye Hotel Cecil: »Jeg prøver at overbevise mig selv om, at klicheer er mega fede« Det bliver en tidligere barchef fra Whammy Bar og The Mudhoney, der skal drive baren på Hotel Cecil.

Det er ikke kun lokalerne, der er i gang med at blive renoveret på Hotel Cecil.

Barkortet skal også have en overhaling, og den er nyslået bar- og natklubsleder Kristian Aagaard i gang med at lave. Han vil gerne have det til at være uprætentiøst og samtidig give kortet et danskorienteret tvist, fortæller han.

»Vi vil gerne undgå, at vi skal brænde bær af til vores drinks«, siger 25-årige Kristian Aagaard, som altså ikke mener, at en drink skal være så kompliceret, at den tager mere end fem minutter at lave.

Siden han begyndte som afrydder på Rust i 2013, har han været drifts- og personalechef på Amager-baren Whammy Bar, The Mudhoney i Guldbergsgade og Høker, der ligger i Skelbækgade på Vesterbro.

Det arbejde har Ibyens baranmeldere tidligere takseret til henholdsvis fire og fem hjerter.

Et tvist af det danske

Det danske tvist vil være baseret på klassiske danske bær som solbær og jordbær. Men selv om moderlandets flora er udgangspunktet for menuen, er det nye nordiske køkken ikke tjekket helt ind på Hotel Cecil. Havtornen er trods alt for moderne til barkortet, mener Aagaard.

I stedet arbejder han på en white russian med jordbærlikør, og så har han bestemt sig for, at det ikke lige bliver her, man kan få serveret en strawberry daiquiri eller en mojito.

»I min verden er det cocktails, der ikke er så interessante. Det er der mange andre, der er bedre til at lave«, siger han.

Er kirsebærvin for kikset?

Til gengæld diskuterer han lige nu med sig selv, om det er for kikset at servere kirsebærvin.

»Jeg prøver at overbevise mig selv om, at klicheer er mega fede. Kirsebærvin er jo meget mere end noget billigt sprøjt, man drikker, mens man render rundt i en skov i en teenagebrandert«, siger han.

Kristian Aagaard tilføjer dog, at han stadig »elsker klassiske cocktails«. Man vil både kunne få den Campari-bitre negroni, som bartendere drikker efter fyraften, samt negroniens efterårsagtige fætterdrink, boulevardier.

Og så kan man selvfølgelig også få øl.