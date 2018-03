Ibyens guide til CPH:DOX-events: Sorg, mælk med Mylle, doping og en sanger, der mistede stemmen Torsdag starter byens årlige dokumentarfilmfestival, CPH:DOX. Traditionen tro bindes biografmørket sammen med massevis af koncerter, talks og fester. I byen guider dig til syv arrangementer, der byder på lidt mere end cola og popcorn.

Alt om mælk med Mylle

Smør, ost, risengrød og havregryn. Mælk er lækkert i alle sine varianter. Til børnefødselsdage på McDonald’s slubrer hylende møgunger en chokolademilkshake, og når de bliver gamle nok til at fulde sig, skifter de chokoladen ud med vodka og kahlua, når de mikser en white russian. Mælk er noget, der skal fejres, og under CPH:DOX vil radiovært Jørgen de Mylius levere en sonisk mælkehyldest under ’The Global Milk Party’, når han vender mælkeklingende plader.

Men inden Mylle omdanner Aveny-T til mælkebar, bliver der også blandet malurt i mælkebægeret. Mælk kommer fra køer, der står side om side i ultraproduktive fabriksfarme. Sådan ser det ud over hele verden. Den industrikritiske dokumentarfilm ’The Milk System’ viser, hvordan den moderne mælkeindustri har konsekvenser for både landmand, virksomhedsejere og naturen, og den kan se under årets CPH:DOX, hvor den også debatteres af en sociolog, en mejerist og en fødevareforsker.

The Global Milk Party. 23. marts kl. 18. Aveny-T, Frederiksberg Allé 102. Frb. Entré 90 kr.

82-årig folk-sanger på scenen

Det er 59 år siden, at engelske Shirley Collins udgav sit debutalbum, ’Sweet England’. Som ung rejste hun til de amerikanske sydstater, hvor sangeren indsamlede folkeviser, som hun optrådte med hjemme i England.

Man har dog aldrig kunnet høre hendes smukke, lyse, naturrene stemme på en dansk scene. Det skyldes bl.a. at hun indstillede sin musikalske karriere i 1979 og tog en 35 år lang pause fra musikken. Da hun stod på scenen på Londons National Theatre, frøs hun til is, og der ville ikke komme lyde ud af hendes mund. Hun er først vendt tilbage til koncertscenerne for to år siden.

Dokumentarfilmen ’The Ballad of Shirley Collins’ tegner et portræt af sangeren, der er blevet kaldt for dronningen af engelsk folk, og er en del af festivalens ’Sound & Vision’-program. Den vises på festivalens sidste dag i den specialbyggede biograf på Charlottenborg. Når filmen er slut, vil den nu 82-årige sangerinde spille koncert med sit Lonestar Band.

Shirley Collins. 25. marts kl. 20. Charlottenborg, Kgs. Nytorv, Kbh. K. Entré 250 kr.

Hyldest til japansk komponist

Ordet ’coda’ er italiensk og betyder hale. Det bruges i musikteorien til at beskrive den sidste passage i en sang. I dokumentaren ’Coda’ beskrives den sidste passage i komponisten Ryuichi Sakamotos liv. Han har komponeret musikken til film som ’Merry Christmas, Mr. Lawrence’, ’Den sidste kejser’ og ’The Revenant’.

I 2014 blev Sakamoto ramt af cancer, og lægerne anbefalede ham at lægge arbejdet på hylden og koncentrere sig om at blive rask. Men Sakamoto fortsatte med at komponere og skrev på denne måde, hvad der kunne have været hans egen coda – i dag er han erklæret rask. Resultatet kan høres på albummet ’Async’, som filmen følger tilblivelsen af.

Men hvad er det, der er så fascinerende ved Ryuichi Sakamotos musik og hans hjemland, Japan? Det fortæller de to fans Mikael Bertelsen og komponisten August Rosenbaum om, når CPH:DOX arrangerer en japanofil tefest, hvor der også serveres sushi og sake.

Sakamoto Night. 22. marts kl. 18. Aveny-T, Frb. Allé 102, Frb. Entré 90 kr.

Liderlige stemmer i karbadet

Hold dig væk fra Sjællandsgade Bad, hvis din blufærdighed ikke tåler stive brystvorter og strittende tissemænd. I tre dage under CPH:DOX omdannes den over 100 år gamle badeanstalt til en lummer kunstinstallation. Her vil det feministiske kollektiv Det Ovale Rum skabe en totalperformance af ophidsede stemmer, bade, dampe og dufte i en to timer lang, erotisk saunagus.

Publikum må kun dække sig selv til med et hvidt håndklæde, og man må hverken snakke eller røre ved hinanden.

Performancen er baseret på sexfantasier, som man har kunnet sende til kunstnerkollektivet Det Ovale Rum. Kollektivet arbejder med at undersøge den seksuelle lyst og designer sanseoplevelser, der er udformet specifikt til, hvor de skal opleves.

Det Ovale Rum. 17.-19. marts. Sjællandsgade Bad, Sjællandsgade 12 A., Kbh. N. Entré 150 kr.