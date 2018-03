Ny eksperimenterende teaterscene i København åbner med smagfuldt forårsprogram Teaterhuset i Rådhusstræde udvider med ny scene. Samtidig skydes forårsprogrammet i gang - blandt andet med premiere på et nyt madteater, der skal kræse godt og grundigt for smagsløgene.

Siden Teaterhuset åbnede i 2004, har man 11 gange årligt kunnet opleve eksperimenterende scenekunst på den intime scene Bastarden, der har ageret rugekasse og øveplads for københavnske teatertalenter.

Nu er tiden imidlertid kommet til en udvidelse af det kreative domicil, der deler adresse med Huset-KBH.

Xenon hedder en ny og større scene, der åbner 1. april og skal give vækstlagsmiljøet mere albuerum.

»Der er brug for sådan en scene, fordi i miljøet tit er delt op i amatører eller professionelle - der mangler et sted for dem midt i mellem, og derfor er det vores mål at skabe det«, siger Amalie Ulla Pontoppidan Witt, der er forkvinde for Teaterhuset.

Bastarden skifter i samme ombæring navn til Vox, men er stadig for de helt nye. Xenon er derimod tiltænkt et lidt mere etableret kunstnerfelt.

»Der er rigtig meget potentiale i den her del af vækstlaget, men der er brug for at gå en ny vej, hvor man tager kunsten i sine egne hænder og indgår i et netværk, selv om man ikke går på teaterskolen«, siger Amalie Ulla Pontoppidan Witt om planerne for den nye scene.

Middag for to

Xenon, der tager navn efter et uafhængigt grundstof i det periodiske system, indvies 4. april med en decideret smagfuld oplevelse. Der er nemlig såkaldt madteater på programmet med forestillingen 'Mere vin - ellers tak!', der er en art udvidelse af en klassisk middag for to.

»Det er et totalteater, hvor man kommer ind og får mad serveret, ligesom hvis man var på restaurant, og så udspiller der sig forskellige scenarier, mens man sidder og spiser«, fortæller Amalie Ulla Pontoppidan Witt.

Man kan altså helt bogstaveligt goutere de kunstneriske indtryk med en god smag i munden, når den italienske kok Marco Maccarini, der har en fortid hos blandt andet Geist og Noma, står for at anrette det gastronomiske program for aftenen.

Prisen for forestilling, hovedret og dessert er på 275 kr. Og så er der vin med.

Udover madteater er der også litterært teater på Teaterhusets forårsprogram

Forestillingen 'Vejret nu' løber af stablen fra 18.-28. april og byder på fortolkninger af Per Højholts litterære univers.

Her er ideen at folde forfatterens digte ud på den nye scene gennem livemusik, dans, skuespil, visuals og lydkunst. Udgangspunktet er Højholts naturdigte fra Manøvrer (1993) og Den gentagnes musik (1989), der udforsker det moderne menneskes forbindelse til naturen.

Med et tvist af vestjysk digterhumor - det er klart.

Billetsalget åbner 5. marts via billetto.dk