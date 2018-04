Magnifique! Lalala inviterer til 2-års fødselsdagsfest med masser af gratis rosé Den franske restaurant på Christianshavn takker deres gæster for at have klaret de to første svære år som spisested med et tag-selv-bord af både vådt og tørt.

Nu begynder man efterhånden at tro på det. At foråret er på vej. Og mens man hver især har sine særegne små ritualer for fejringen af årstidens komme, kan det ikke komme bag på nogen, hvordan den frankofile restaurant Lalala går til sagen. Rosé! Og det i stride strømme. Det er nu ikke kun foråret, der markeres i Strandgade 14. april. Restauranten holder nemlig fødselsdag efter et par gode år, hvor man har præsenteret københavnerne for klassiske franske egnsretter. På menuen kan gæsterne på denne mærkedag frit fornøje sig med vinflasker i hundredvis, lækre snacks og kilovis af charcuterie fra spisestedets faste leverandør Le Gourmant. And when in Lalala... så dystes der selvfølgelig i nationalsporten over dem alle: petanque. Det kræver, som bekendt, kun én hånd at kaste efter grisen, og så kan man jo snildt håndtere vinglasset i den anden. Voila! Er vejrguderne imidlertid ikke indstillet på at spille med på de forårsfriske noder, kan man trække ind i det varme orangerie og fortsætte fortæringen af de gratis glæder - indtil lageret er tørlagt. Festlighederne skydes i gang kl. 13, og så fortsættes der så længe der er stemning for det. Lalala. Lørdag 14. april kl. 13.00-18.00. Strandgade 98, Christianshavn, København.