Copenhagen Architecture Festival byder på hundredvis af begivenheder over hele landet Temaet for årets udgave 'Housing Homes' fokuserer på hjem, boliger og tilhørsforhold. Festivalen byder igen i år på et hav af forskellige oplevelser over det meste af landet.

Når Copenhagen Architecture Festival ruller for femte gang i år, kan man komme på cykelture med Københavns stadsarkitekt, se film i det fri, gå til workshops og opleve foredrag med nogle af landets mest interessante arkitekter. Og det er bare for at tage nogle få nedslag i årets program. Der er nemlig intet mindre end 220 forskellige events i vente for de nysgerrige og interesserede, som kan se frem til godt to ugers bredt varierende arkitekturoplevelser fra 3. til 16. maj. Det fulde program er netop blevet præsenteret til en programlaunch på Blox - det nye internationale mødested for arkitektur, design og bykultur på havnefronten midt i København - som også vil danne ramme om en del af festivalens begivenheder. Læs også: Arkitekterne anbefaler: Det skal Ane Cortzen & Co. opleve på Copenhagen Architecture Festival Sidste år skød man festlighederne i gang med visningen af dokumentarfilmen 'Bigtime' om den danske stjernearkitekt Bjarke Ingels, og i år markerer man festivalsstarten med verdenspremieren på 'The Human Shelter', en poetisk filmodyssé, der handler om, hvad der udgør et hjem. Derudover er der mere end 50 filmvisninger på tværs af landet på tapetet, plus et par sjældne muligheder for at få et indkig i de ellers lukkede tegnestuer. Eksplosiv stigning i deltagere Som noget nyt i år indlemmes Odense under festivalens vinger, der hidtil har favnet Aarhus og Aalborg foruden København. Navnet - Copenhagen Architecture Festival - står derfor efterhånden ikke mål med virkeligheden for den voksende festival, der siden 2015 også har kunnet kalde sig verdens største af sin slags. Tallene taler vist for sig selv: Første år var der 4.000 gæster. Sidste år rundede man flere end 250.000. Ambitionen er fortsat at udvide forståelsen af arkitektur som mere end blot mursten og streger på et stykke papir - eller en skærm! Derfor sigter man efter at undersøge aktuelle problemstillinger som klimaforandringer, migration og stigende huspriser gennem årets begivenheder og diskussioner. Under overskriften 'Billige boliger' stilles der skarpt på den stadig mere presserende udfordring med øget tilflytning i byerne, som især lægger pres på spørgsmålet om manglen på studieboliger og alment boligbyggeri. Få overblik over festivalens samlede program på dens hjemmeside. Copenhagen Architecture Festival. 3.-16-maj. København, Aarhus, Aalborg og Odense.