Sangerinde Mette Lindberg: »Der er brug for flere væresteder, herberger og fixerum. Det er iskoldt, og alligevel sidder folk på gaden«

Hvad karakteriserer dit kvarter?

»Jeg har boet i Nansensgade-kvarteret de sidste 14 år. Det er en lille village midt i byen. Folk kender hinanden, og så er det ikke så pakket og party-party som andre dele af Indre By. Selv om Nansensgade med årene har ændret sig, og der generelt er blevet pænere, har det altid været en vild og kreativ gade med spændende mennesker. I nogle perioder ligger den stille, men så kommer der et nyt tiltag, der sætter gang i det hele igen. Og det er fedt, at byen konstant fornyer sig«.

Hvor går du hen og hører musik?

»Da jeg var yngre, kom jeg rigtig meget på Stengade og på Rust, hvor der om torsdagen var tre bands for 40 kroner. Og så elsker jeg Store Vega. Salene har så mange flotte detaljer, og man kan ligesom mærke historien i rummet«.

Har du et stamsted?

»I mit arbejde elsker jeg eksplosioner af farver, ord og indtryk, men også det helt enkle. Jeg er vild med små steder, der specialiserer sig i få gode ting, som f.eks. det lille ishus i Nansensgade, der har den bedste lakridsis«.

Hvor i København dufter der særlig godt?

»I Tivoli. Det er duften af snacks, lune spanskrør, candyfloss og flæskestegssandwich. I september skal jeg komponere musik til og designe deres fyrværkerishow om lørdagen«.

Hvor lugter København værst?

»Ved den der madbod på Nørreport Station, hvor man ikke kan undgå at gåigennem osen fra fritøsen. Det stinker og sidder i hår og tøj lang tid bagefter«.

Hvilken årstid er bedst i København?

»Jeg elsker, når årstiderne skifter: Når bladene springer ud, og solen stikker frem, woof, så stormer folk til Dronning Louises Bro for at sidde og drikke vin og chille til musik. Og så elsker jeg, når byen fra den ene dag til den anden bliver klædt i sne. Hvis man går ned ad Nørregade ved 23-tiden en søndag aften i snevejr, er det lidt en blanding af Narnia og ’Palle alene i verden’«.

Har du et yndlingskvarter?

»Bydelene har hver sin vibe, og jeg har minder fra alle kvartererne. Vi har studie på Vesterbro, hvor jeg kommer meget, og jeg elsker, at kvarteret er så sammensat. Nye bygninger, gamle slagtergårde. Gutterne på bænken og helt nye fancy spisesteder«.

Hvor ville du tage en date med hen?

»Jeg ville nok tage min kæreste med på Osteria 16, Italo Disco eller Pastis. Og så skulle vi måske være turister i København for en dag. Gå en tur ned gennem Østre Anlæg og videre ud til Kastellet for at se folk gå amok over Den Lille Havfrue«.

Hvis du fik en stor pose penge, hvad ville du så forandre i byen?

»Der er brug for flere væresteder, herberger og fixerum. Det er iskoldt, og alligevel sidder folk på gaden. Jeg ville bruge pengene på at sikre, at alle kan få adgang the basics: mad, varme og omsorg«.

Hvis du fik en bulldozer, hvad ville du så fjerne?

»Nørreport Station har fået nyt design, men er ikke funktionel nok. Der er ét sted, man kan krydse en af Københavns mest trafikerede veje, og så vælger de at åbne en Fakta med udgang i hjørnet, hvor der i forvejen er fodgængere, metro, busser og en søjlepæl midt ned gennem det hele. Det er et betændt område, der godt kunne have brug for endnu en makeover«.

Hvornår bliver du mest irriteret på København?