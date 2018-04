Vintage-ekspert Pia Storm om sine bedste fund: »Det er en lille hilsen fra fortiden, som jeg bringer videre« På søndag kan du rode i mere end 40 stande efter fortidens trompetbukser, skulderpuder og rockabilly-kjoler, når København Vintage inviterer til vintagejagt og modeshow i Vega. Kvinden bag arrangementet, vintage-ekspert, blogger og forfatter Pia Storm, fortæller Ibyen om sine bedste fund.

Sommerkjole fra 1950'erne: »Den købte jeg i Amsterdam for omkring 10 år siden, og det var et af mine første fund, da jeg begyndte at interessere mig for vintage. Jeg kan huske, at jeg var i tvivl, om den var lidt for meget og for bondepigeagtig, men jeg er meget glad for, at jeg købte den, for det er en af de kjoler, som jeg bruger allermest«.