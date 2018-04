Ibyen anbefaler ballet, musical og tragikomedie: Ulve sniger sig ind, og det eneste, der ser ud til at kunne bekæmpe dem, er digte

Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Digte dræber ulve Ulvene har invaderet landet i Mammutteatrets satiriske tragikomedie ’Håbet er lysegrønt’. De sniger sig ind overalt, infiltrerer på alle frekvenser og skaber rædsel. Eneste våben, der ser ud til at kunne bekæmpe dem, er … digte, skrevet af kultforfatteren Bolette, der får følge af en stigende fanatisk skare. Bag stykket står Kaspar Colling Nielsen og dramatiker Claus Flygare, ligesom de stod bag den dramatiserede udgave af ’Den Danske Borgerkrig 2018-24’ på Nørrebro Teater. Her løb en talende hund af med en del af opmærksomheden, og i den aktuelle forestilling synes der heller ikke at være et skarpt skel mellem de tobenede og ulvene. Tina Gylling Mortensen, Lisbeth Wulff, Josephine Park og Nanna Cecilie Bang spiller alle 20 roller m/k, ulve eller ej. Håbet er lysegrønt. 11. april-5. maj. Mammutteatret på Edison, Frederiksberg. Foto: Camilla Winther Liam Scarlett er blandt de største kometer på dansehimlen i disse år. Nu har han skabt en ny, stor handlingsballet over en af Pusjkins dramatiske skæbnefortællinger. Liam Scarlett er blandt de største kometer på dansehimlen i disse år. Nu har han skabt en ny, stor handlingsballet over en af Pusjkins dramatiske skæbnefortællinger. Foto: Camilla Winther Balletgys og skæbnekort Det går langt imellem, at der bliver skabt en helt ny helaftensballet på Det Kgl. Med ’Spar dame’, skabt af det britiske stortalent Liam Scarlett, er vi tilmed ude i en sjælden genre: balletgyseren. Det er en handlingsballet baseret på en skæbnefortælling af Pusjkin, kendt fra Tjajkovskijs opera ’Spar dame’. Læs også: Nikolaj Hübbe og Den Kgl. Ballet annoncerer storstilet balletfestival i København Det er da også hans musik, der bruges i den nye ballet. Det handler om den unge officer Hermann, der er besat af at få en skæbnesvanger korthemmelighed lokket ud af en gådefuld gammel grevinde. Ifølge balletmester Nikolaj Hübbe rummer balletten alle ingredienser i en god røverhistorie: kærlighed, svig, mord og mystik. Den 31-årige koreograf Liam Scarlett fra Royal Ballet har skabt balletter baseret på Frankenstein og Jack the Ripper, så han har ikke bare forstand på dramatisk tåspidsdans, men også på groteske gys. Spar dame. 14. april-19. maj. Gl. Scene, Det Kgl. Teater. Kbh. K. Foto: Søren Malmose Det er den talentfulde Diluckshan Jeyaratnam, der indtager hovedrollen som Moses. Det er den talentfulde Diluckshan Jeyaratnam, der indtager hovedrollen som Moses. Foto: Søren Malmose Moses for fuld udblæsning Historien om Moses, der førte israelitterne ud af Egypten, lyder måske ikke som det oplagte musicalhit. Men Fredericia Teater har solgt over 30.000 billetter til ’Prinsen af Egypten’, baseret på tegnefilmen fra 1998 og skabt i samarbejde med DreamWorks. Læs også: Teaterguide for de mindste: Børneteatre finder de største emner til de mindste Med forestillinger som ’Aladdin’, ’Den lille Havfrue’ og ’Klokkeren fra Notre Dame’ har Fredericia Teater etableret sig på europæisk plan. Derfor er det i Fredericia, at ’Prince of Egypt’ får verdenspremiere – på engelsk, senere på måneden er der premiere på den danske version. Hovedrollen som Moses spilles af talentfulde Diluckshan Jeyaratnam, der bliver færdiguddannet fra Musicalakademiet Fredericia til sommer. ’Prinsen af Egypten’ kommer på gæstespil på Det Kgl. Teater i juni 2019. Prinsen af Egypten. 6. april-10. juni. Fredericia Teater, Fredericia.