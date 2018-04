Øv!: Hovednavnet Cardi B aflyser sin koncert på Roskilde Festival Den amerikanske rapper kommer på grund af sin graviditet desværre ikke forbi Dyrskuepladsen i år alligevel.

Rygterne har svirret om rapperen Cardi B's graviditet. Men nu er der ikke længere grund til at gisne.

Cardi B ER gravid.

Det meddelte hun offentligheden under en optræden i talkshowet Saturday Night Live i aftes

Uheldigvis falder den lyksalige begivenhed sammen med hendes planlagte visit på Roskilde Festival, da hun har termin i juli.

Derfor har hun været nødt til at aflyse koncerten, der skulle have fundet sted 4. juli.

»Vi ønsker Cardi B og hendes forlovede Offset alt det bedste med den forestående familieforøgelse, men det efterlader selvfølgelig et hul i vores program onsdag den 4. juli, som vi nu arbejder på højtryk på at få fyldt«, siger Anders Wahren, der er programchef for Roskilde Festival.

Det er langt fra første gang, en rapper aflyser sin Roskilde-koncert, derfor må man krydse fingre for, at booking-truppen efterhånden er garvede nok til at finde en værdig afløser.

Roskilde Festival finder sted 30. juni-7. juli og har navne som Bruno Mars, Dua Lipa, Eminem, Gorillaz, Massive Attack, Nephew og Nick Cave & The Bad Seeds allerøverst på plakaten.