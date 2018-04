Tag til Nordens største naturvinsfestival i Pumpehuset 5. maj tager ikke færre end 80 naturvinsbønder, heriblandt flere verdensnavne, turen forbi Pumpehuset med deres fineste vine.

Nogle mener, at den lugter af stald og sur gummistøvle, mens andre finder den fantastisk og yderst velsmagende.

Det er selvfølgelig den hippe naturvin, der tales om her. Det mest omdiskuterede emne inden for vinverdenen lige nu.

Men uanset hvad man måtte mene om den naturlige vin med sin karakteristiske lugt og smag, er det ikke til at komme uden om, at den naturlige vin på rekordtid er blevet ultra hip blandt københavnerne.

Derfor vender Nordens største naturvinsfestival, Fri Vin, tilbage i begyndelsen af maj.

Endagsfestivalen finder sted i Pumpehuset 5. maj fra kl. 10-18 med vinsmagning på programmet. Dog fortsætter festen frem til midnat med vinbar, aftensmad og fest. Det koster 250 kr. at deltage til festivalen.

Vilde safter med og uden bobler

Der vil både kunne nydes safter med og uden bobler, når de mere end 80 naturvinsbønder fra bl.a. Frankrig, Italien, Ungarn, Østrig, Tjekkiet, Australien, Georgien, Spanien og sågar fra Møn byder på en dag i den naturlige vins univers.

Den naturlige vin adskiller sig fra de klassiske vine ved, at den er lavet med så lidt indblanding som muligt og derfor indeholder den ikke i samme grad tilsætningsstoffer som svovl, og så har den fået lov til at gære naturligt.

Der bliver rig mulighed for at smage naturvine i næsten alle former - rød, hvid, midt i mellem, med bobler - eller uden. Foruden massevis af ærlig vin kan der også nydes kaffe og lune retter i løbet af dagen. Når klokken slår 18, lukker festivalen, men festen fortsætter med højt tempo, aftensmad og læskende forsyninger fra vinbaren.

Fri Vin har eksisteret siden 2010, hvor 44 vinbønder deltog. I 2016 blev det tal næsten fordoblet, da naturvinsfestivalen fandt sted på Nørrebro. Nu er den tilbage for anden gang med skarpe vinproducenter, der har det til fælles, at de laver »vin, der smager af det sted, hvor vinstokkene vokser«, som de skriver i pressemeddelelsen.

Bag endagsfestivalen står de fire vinimportører Rosforth & Rosforth, WineWise, Pétillant og Lieu-dit.

Naturvinsfestival. 5. maj kl. 10-24. Pumpehuset, Studiestræde 52 Kbh. V. Du kan købe din billet her.